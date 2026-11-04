Resultados de la UEFA Champions League del martes 3 de noviembre

La jornada 4 se completa el miércoles 4 de noviembre con otros nueve partidos. Entre los cruces están AEK Atenas contra Real Madrid

El Paris Saint-Germain necesitó 17 minutos para marcar cuatro goles en casa del Villarreal. El Manchester United, en cambio, tuvo que esperar hasta el tramo final para darle la vuelta a un 0-2 ante la Roma.

La goleada francesa en La Cerámica y la remontada inglesa en Old Trafford marcaron el inicio de la jornada 4 de la Champions League, que dejó 26 goles en nueve partidos este martes 3 de noviembre.

PSG resuelve en 17 minutos y Cunha cambia el partido en Old Trafford

En el primer enfrentamiento entre PSG y Villarreal, João Neves abrió el marcador al minuto 9. Désiré Doué y Senny Mayulu anotaron casi de inmediato y Fabián Ruiz puso el 4-0 antes de que se cumpliera el primer cuarto de hora largo de juego. Ruiz volvió a marcar al 50 y Boly cerró el 6-0 al 78.

El equipo de Luis Enrique firmó la mayor goleada del martes pese a las bajas de Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. Con el triunfo, el PSG quedó como líder provisional con 12 puntos de 12 posibles, 20 goles a favor y una diferencia de +15. El Villarreal se quedó con tres unidades.

En Old Trafford, Matías Soulé abrió el marcador al 11 y Donyell Malen amplió la ventaja de la Roma de penal al 18. El United se fue al descanso dos goles abajo y encontró la forma de volver al partido al 58, cuando Bruno Fernandes convirtió otro penal.

La Roma todavía ganaba al entrar en los últimos diez minutos. Entonces Matheus Cunha anotó al 83 y al 86 para darle el 3-2 al United, que cortó una racha de nueve partidos sin ganar. El brasileño vio la segunda amarilla después de firmar el doblete. El resultado dejó a los ingleses con seis puntos en la fase de liga y a la Roma con cuatro.

Barcelona rompe el paso perfecto del Aston Villa y Bayern sigue invicto

El Aston Villa llegó al Camp Nou con tres victorias en tres partidos, pero Lamine Yamal puso al Barcelona por delante al minuto 7. El equipo inglés tuvo una oportunidad de igualar con un cabezazo de Leon Goretzka al poste. Tras el descanso, Pedri intervino en la jugada del primer gol de Raphinha y João Cancelo asistió al brasileño en el segundo para cerrar el 3-0.

El resultado dejó a ambos clubes con nueve puntos, aunque el Barcelona quedó por delante del Aston Villa en el corte provisional por diferencia de goles.

En el Metropolitano, el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich llegaron sin goles al descanso. Lennart Karl rompió el empate al 54 y Konrad Laimer amplió la ventaja al 74 para el 2-0 del visitante. El Bayern llegó a ocho puntos y se mantuvo invicto en la fase de liga con dos victorias y dos empates. El Atlético se quedó con cuatro unidades.

Inter y LASK enlazan victorias en la jornada 4

El Inter de Milán tomó ventaja temprano en Róterdam con un gol de Yann Bisseck al minuto 8. Francesco Pio Esposito marcó antes del descanso y Piotr Zieliński completó el 3-0 sobre el Feyenoord. El conjunto italiano sumó su segunda victoria consecutiva en la competición tras haber perdido sus dos primeros partidos.

El LASK también encadenó su segundo triunfo europeo. Un doblete de Jørgensen y un gol de Ljubičić lo pusieron 3-0 al descanso ante el Slovan Bratislava. Adeniran amplió la ventaja al 48 para el 4-0 definitivo. Tanto el LASK como el Inter llegaron a seis puntos.

En Estambul, Aleksey Batrakov marcó dos veces en los primeros 15 minutos para el 2-0 del Galatasaray sobre el Stuttgart. El Sporting CP se impuso 1-0 al Shakhtar Donetsk en Stamford Bridge, en Londres, con un gol de Issa Doumbia en la segunda mitad y llegó a nueve unidades. El Lille consiguió su primer punto del torneo en el 0-0 ante Bodø/Glimt, el único empate del martes.

Marcadores del martes 3 de noviembre

Shakhtar Donetsk 0-1 Sporting CP

Galatasaray 2-0 Stuttgart

Atlético de Madrid 0-2 Bayern Múnich

Barcelona 3-0 Aston Villa

Feyenoord 0-3 Inter de Milán

Bodø/Glimt 0-0 Lille

LASK 4-0 Slovan Bratislava

Manchester United 3-2 Roma

Villarreal 0-6 Paris Saint-Germain

La jornada 4 se completa el miércoles 4 de noviembre con otros nueve partidos. Entre los cruces están AEK Atenas contra Real Madrid, Fenerbahçe frente a Liverpool, Leipzig ante Manchester City y Slavia Praga contra Arsenal.