Entre los próximos encuentros destacan Barcelona-Manchester City, Arsenal-Real Madrid y Liverpool-Porto, con tres fechas por jugarse

La quinta jornada de la Champions League cerró este miércoles 25 de noviembre con una remontada que golpeó al Bayern Múnich, goleadas de Barcelona y Liverpool y ventajas que PSG y Manchester United no pudieron sostener. Los nueve partidos dejaron 24 goles y movimientos importantes en la pelea por avanzar en la fase de liga.

El Lille protagonizó uno de los resultados más destacados al vencer 2-1 al Bayern, mientras el Barcelona regresó de Azerbaiyán con un 4-1 sobre Sabah y Liverpool se impuso 3-0 en su visita al Brujas. Atlético de Madrid, Inter, Villarreal y Fenerbahçe también sumaron victorias.

Lille remonta al Bayern; Barcelona y Liverpool golean

El Bayern tomó ventaja en Francia con un gol de Dayot Upamecano, pero perdió el control del marcador durante un tramo decisivo de la segunda mitad. Ayase Ueda empató para el Lille y, apenas tres minutos después, un autogol de Aleksandar Pavlović completó la remontada.

La acción del 2-1 nació de una contra de Ethan Mbappé, cuyo remate se estrelló en el poste. Pavlović intentó despejar, pero terminó enviando el balón a su propia portería y dejó al conjunto alemán sin respuesta en el marcador.

En Bakú, Anthony Gordon encabezó con un doblete el triunfo 4-1 del Barcelona sobre Sabah. El equipo de Hansi Flick se fue al descanso con ventaja mínima y resolvió después de la reanudación: Gordon volvió a marcar y Karim Adeyemi y Gabriel Jesus ampliaron la diferencia antes del descuento de Joy-Lance Mickels.

Las rotaciones dieron resultado al Barcelona, que anotó tres veces en nueve minutos del segundo tiempo y alcanzó 12 puntos en cinco jornadas.

Liverpool también ganó como visitante, aunque sostuvo durante buena parte del encuentro una ventaja de un solo gol. Alexander Isak abrió la cuenta ante Brujas; Florian Wirtz marcó el segundo en el tramo final y el delantero sueco completó su doblete con una definición por encima del guardameta.

El 3-0 permitió a los ingleses cerrar sin recibir gol, pero la victoria dejó preocupación por la salida de Víctor Muñoz tras una colisión. No se había confirmado un diagnóstico médico sobre sus molestias.

PSG y Manchester United dejan escapar la victoria

El PSG cedió sus primeros puntos de esta fase de liga al empatar 2-2 con Roma en el Parque de los Príncipes. Mario Hermoso adelantó a los italianos, pero Illia Zabarnyi y Ousmane Dembélé dieron vuelta al marcador.

Un penal convertido por Donyell Malen recuperó la igualdad para Roma. El resultado terminó con el pleno de victorias parisino, aunque el equipo de Luis Enrique conservó el invicto y llegó a 13 unidades.

En Lisboa, Sporting y Manchester United también igualaron 2-2 en un partido con dobletes de Luis Suárez y Bruno Fernandes. El colombiano puso por delante a los locales y Fernandes respondió con dos goles al comienzo de la segunda mitad, uno de penal.

Suárez volvió a aparecer para rescatar el empate. Poco después, United tuvo una acción que habría significado el 2-3, pero el VAR señaló una falta de Patrick Dorgu sobre el portero Kaique Pereira y el tanto fue anulado, lo que provocó las protestas de Mauricio Pochettino.

Atlético, Inter y Villarreal responden con triunfos

El Atlético de Madrid construyó su victoria 2-0 sobre Viking antes del descanso. Alexander Sørloth abrió el marcador y Julián Álvarez amplió la ventaja con un tiro libre en el que la tecnología de gol confirmó que el balón había cruzado la línea.

El conjunto noruego terminó con diez jugadores por la expulsión de Henrik Falchener durante el tiempo añadido, después de frenar una carrera de Giuliano Simeone.

Inter resolvió su partido ante Stuttgart en la segunda mitad. Petar Sučić convirtió un penal y Lautaro Martínez selló el 2-0 al minuto 74, tras recibir una asistencia de Federico Dimarco y definir con la derecha.

En Praga, un gol de Tajon Buchanan después del descanso bastó para que Villarreal superara 1-0 al Slavia en un encuentro equilibrado. Fenerbahçe ganó por el mismo marcador al Shakhtar Donetsk, con una anotación de Vedat Muriqi en la segunda parte.

Resultados de la Champions League del 25 de noviembre

Sabah 1-4 Barcelona.

Slavia Praga 0-1 Villarreal.

Atlético de Madrid 2-0 Viking.

Brujas 0-3 Liverpool.

Inter de Milán 2-0 Stuttgart.

Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe.

Lille 2-1 Bayern Múnich.

Paris Saint-Germain 2-2 Roma.

Sporting de Portugal 2-2 Manchester United.

La sexta jornada se disputará el 8 y 9 de diciembre. Entre los próximos encuentros destacan Barcelona-Manchester City, Arsenal-Real Madrid y Liverpool-Porto, con tres fechas por jugarse para definir las posiciones de la fase de liga.