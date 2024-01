 Resultado no preocupa a Leal, confía en el ‘performance’

El Atlético de San Luis fue derrotado en la cancha del “Gigante de Acero”, sin embargo, su entrenador, Gustavo Leal, se va contento con el desempeño de su equipo.

“Hoy a pesar del resultado ser negativo veo un equipo bastante mejor que el equipo que jugó contra Tigres, incluso la que jugó contra Mazatlán a pesar de la victoria, entonces seguir enfocado en eso y en el performance porque seguramente si jugamos como jugamos hoy vamos a ganar muchos más partidos hasta el final del torneo y en el momento correcto del torneo vamos a estar en nuestro máximo para llegar a la liguilla, que es nuestro objetivo".

Leal agregó que el inicio complicado que les tocó enfrentar en el calendario ha sido un factor, pero que confía en la mejora del equipo.

"Sí, de la curva seguro que sí (en ascenso), no tengo duda, lo mismo se pasó el torneo pasado, no tengo duda… No sé qué opinión le dará de ese arranque, pero siempre enfocado en nosotros, siempre enfocado en nuestro equipo, que nuestra afición consiga ganar el Lastras como hizo en los últimos partidos”.

Ahora los potosinos recibirán a las Chivas de Guadalajara en la próxima jornada, por lo que convocó a su afición a mostrarles el mejor de los apoyos.

“Yo sé que la afición de Chivas va a estar ilusionada por Chicharito, pero nosotros necesitamos el apoyo de nuestra gente y vamos a estar muy enfocados en el partido, como siempre estamos para todos los oponentes para conseguir esos tres puntos de local que van a ser muy importantes para nosotros".

