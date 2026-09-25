Resulta un fiasco estreno de Marcelo Gallardo con Ecuador

La selección de Ecuador cae 3-0 ante Corea del Sur en el primer partido bajo el mando del entrenador argentino Marcelo Gallardo

Hasta el minuto 60, cuando ya perdía por 2-0, la nueva selección de Ecuador del argentino Marcelo Gallardo no remató a portería; por debajo de las expectativas y superada por la presión, la pegada y los dos goles en el segundo tiempo de Corea del Sur, uno de ellos con un fenomenal lanzamiento de falta de Son Heung Min.

Un revés indudable y una prueba fallida para la ‘Tri’, de la que se espera más, quizá sea sólo cuestión de adaptación y tiempo. Su recorrido por Asia es sólo la primera toma de contacto de su nuevo técnico con un equipo que debe construir y afianzar a su manera. Para ello está la actual fecha FIFA, con varios amistosos con las vistas a su conocimiento.

Pero, en cualquier caso, la impresión de Ecuador en el amistoso de este jueves fue decepcionante. Desde el principio se sintió agobiaba por la presión alta con la que preparó Robert Moreno a su nuevo equipo. El técnico español, nombrado seleccionador de Corea del Sur a través del reclutamiento abierto de la Federación del país, también se estrenaba con su conjunto, pero sí le dio un tono más convincente.

Fue mejor Corea del Sur durante toda la primera hora de un partido intenso. El estreno de los banquillos dotó de un aspecto más que competitivo al duelo. Todos querían convencer. Una oportunidad en la nueva era que se avecina en sus respectivas selecciones. A la media hora, por ejemplo, ya había cuatro amonestados. Inaudito en un amistoso. Tres de Ecuador (Porozo, Arroyo y Jordy Caicedo) por uno de Corea del Sur (Park Jin-seob), también por la rigurosidad del árbitro chino Shen Yinhao. Hubo más tarjetas.

Nadie disparó entre los tres palos en el primer tiempo, pero el primer remate del segundo de Corea del Sur fue gol. Un afortunado tiro lejano de Oh-Hyeung-Gyu que acabó dentro de la portería de Galíndez por el rebote en Porozo que superó por encima su media salida. Era el minuto 54. El principio del fin de Ecuador, como refrendó después Son Heung Mjin.

Alejado ya de los focos del fútbol del más alto nivel europeo, de la Liga de Campeones y de la Premier League inglesa, Son Heung Min mantiene todo su esplendor técnico y su extraordinario golpeo de balón. El capitán de Corea del Sur no dudó ni un solo segundo, desde que colocó el balón. Sabía lo que iba a hacer, aunque no hubiera demasiado ángulo, plantearse el gol era demasiado atrevido o su tiro debía ser perfecto.

La parábola con la derecha lo fue, directa a la otra escuadra, sobrepasado el portero Galíndez y la barrera, con una bajada endiablada del balón para terminar en la red entre el asombro de todos. El 2-0 para Corea del Sur, la apoteosis en el estadio de la Copa del Mundo de Suwon. Por entonces, Ecuador ni siquiera había rematado entre los tres palos.

Sí lo hizo después, a la hora del choque, y más aún con un remate al poste todavía a veinte minutos del final. Fue una reacción tardía, nada del otro mundo, sin tanta pegada como la que había demostrado su rival en el tramo inicial del segundo tiempo. Y aún fue peor para Ecuador, cuando Lee Dong, recién entrado, aprovechó los desajustes atrás para el 3-0.