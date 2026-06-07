Responde James Rodríguez a hija de Petro tras polémica por foto

Previamente, Antonella Petro dijo en un video que sigue la carrera de James desde que era niña y lo consideró una de sus principales inspiraciones deportivas.

El seleccionado colombiano James Rodríguez puso fin a la polémica surgida durante el acto de despedida de la selección de Colombia previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 al enviar un mensaje directo a Antonella Petro, hija menor del presidente colombiano Gustavo Petro.

El capitán de la selección colombiana respondió a la joven de 17 años, quien había compartido un video en el que expresó su admiración por el futbolista y lamentó no haber podido obtener una fotografía con él durante el evento realizado en Bogotá.

James promete foto y camiseta a Antonella

A través de un mensaje compartido por la propia Antonella en redes sociales, el mediocampista le ofreció cumplir su deseo de conocerlo y además le prometió una camiseta firmada.

"Antonella, esa foto va. Adicional cuenta con mi camiseta, dime ¿dónde te la hago llegar?"

El jugador también agradeció el apoyo mostrado por la joven hacia la selección colombiana y destacó la importancia de mantenerse unidos de cara al Mundial.

"Gracias por tu aliento para mí y para todos mis compañeros. Todo tiene su momento y ahora es momento de estar unidos por nuestra selección en el Mundial", escribió.

Incluso hizo referencia al momento que originó la controversia al bromear con la situación.

"La próxima me hablas más fuerte, abrazo".

Una admiración que nació en Brasil 2014

En el video que compartió previamente, Antonella Petro recordó que sigue la carrera de James desde que era niña y que uno de sus recuerdos más especiales fue el histórico gol de volea que anotó frente a Uruguay durante la Copa del Mundo de 2014.

La joven relató que durante años escribió cartas al futbolista, imitó algunas de sus celebraciones y lo consideró una de sus principales inspiraciones deportivas.

Antonella Petro le habla a James y le pide a toda Colombia apoyar la selección Colombia https://t.co/Zs01owQFbq — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 6, 2026

La polémica surgió durante acto oficial

La controversia comenzó el jueves durante la ceremonia en la que el presidente Gustavo Petro entregó el pabellón nacional a la selección antes de su viaje a Estados Unidos para disputar la Copa Mundial.

En videos difundidos en redes sociales se observó a Antonella acercándose aparentemente para solicitar una fotografía y un autógrafo, mientras James continuaba saludando a otras personas presentes en el escenario.

🇨🇴 | MUNDIAL 2026: En la despedida de los jugadores de la selección colombiana, James Rodríguez no atendió un pedido de la hija del presidente Petro.



Antonella, de 17 años, hija del presidente, pidió sacarse una foto con el jugador, y él ignoró el pedido. pic.twitter.com/h5jFp7X1Mi — Alerta News 24 (@AlertaNews24) June 5, 2026

Las imágenes provocaron críticas hacia el futbolista y generaron un intenso debate entre aficionados. Ante la situación, la Federación Colombiana de Fútbol expresó su respaldo a los jugadores y pidió evitar ataques o descalificaciones contra los integrantes del combinado nacional.

Con el mensaje de James Rodríguez, el episodio parece haber quedado atrás, justo cuando Colombia concentra su atención en el Mundial y en el papel que tendrá su capitán dentro del torneo.