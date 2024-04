 Respetan a Messi, pero confían en el triunfo de Rayados

Aún y cuando se tiene de visita en Nuevo León a Lionel Messi, la figura más grande del futbol, previo al partido Rayados vs Inter Miami, los regios apoyan al equipo de casa.

Recorrimos el Centro de la Ciudad, y aunque los aficionados le expresaron una bienvenida a Messi, refirieron que apoyan al cuadro de la Pandilla.

¿Qué opina de que llegó Messi a Nuevo León?

"Es importante, opino que es importante, pero no es difícil y esperamos la victoria de Rayados. Mi marcador no es mucho, no es muy abultado porque también Messi tiene que ver en el partido, un 1-0 me conformo, gol de Canales”, adelantó Juan Salas.

¿A quién va a apoyar?

"Al mero bueno, a los Rayados, claro, al de casa, van a quedar 2-1 favor Rayados”, dijo Saúl Maldonado.

En tanto, los negocios aprovecharon para “hacer su agosto” y la venta de camisetas del equipo visitante, ya está activa.

El Inter Miami ya pintó de rosa algunas tiendas y los fanáticos se apresuraban a comprar la playera para lucirla este 10 de abril en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Champions Cup.

