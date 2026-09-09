Respaldan países árabes candidatura de Catar para Olímpicos

Los 22 integrantes de la Liga Árabe apoyaron que Catar albergue los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036, cuya sede se definirá en 2029

El mundo árabe se respalda entre sí y muestra de ello es que los 22 miembros de la Liga Árabe mostraron su apoyo a la candidatura de Catar para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036.

De ser elegida, sería la primera edición de la historia en celebrarse en Medio Oriente.

Entre las decisiones tomadas en la reunión del Consejo de la Liga Árabe a nivel ministerial, celebrada en El Cairo, las naciones, "convencidas de la importancia de fortalecer la presencia árabe en el sector deportivo internacional, deciden apoyar la candidatura del Estado de Catar para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2036", señaló en un comunicado.

Asimismo, hicieron un llamado a los Estados miembros para que muestren su apoyo a dicha candidatura dentro de foros internacionales, haciendo énfasis en la importancia de la "coordinación conjunta árabe para apoyar las iniciativas internacionales".

Fue en 2025 cuando Doha confirmó que se encontraba en pláticas con el Comité Olímpico Internacional (COI) para ser sede de los Juegos Olímpicos de 2036, a los que también aspiran países como la India o Chile.

Se espera que la decisión del COI sobre la sede sea anunciada en 2029.

Para esto, Catar lleva ventaja ante las demás candidaturas, pues ya fue sede del Mundial de Fútbol 2022, convirtiéndose en el primer país árabe en albergar el torneo, además de que será sede del Mundial de Baloncesto en 2027 y de los Juegos Asiáticos en 2030.

Catar ya había intentado ser sede de los Juegos Olímpicos en 2016 y 2020, aunque fueron otorgados a Río de Janeiro y Tokio, respectivamente.