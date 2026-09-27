Rescata Gilberto Mora empate para México ante Colombia

En el debut de Rafael Márquez como director técnico, el Tricolor igualó en un amistoso gracias a una gran anotación del mediocampista.

El debut de Rafael Márquez como entrenador de la Selección Mexicana terminó con un empate 1-1 ante Colombia, en Baltimore, gracias a una genialidad de Gilberto “Morita” Mora, quien apareció para rescatar al Tricolor con un golazo.

México mostró buenas sensaciones durante gran parte del encuentro y tuvo capacidad de reacción después de verse abajo en el marcador. El equipo dirigido por Márquez dominó la posesión, generó oportunidades y mantuvo una propuesta ofensiva, aunque volvió a padecer ante la falta de contundencia.

Colombia se adelantó apenas al minuto nueve, cuando Luis Suárez aprovechó una desatención defensiva para poner el 1-0. El golpe no descompuso al conjunto mexicano, que poco a poco recuperó el control del partido y comenzó a acercarse al arco defendido por Álvaro Montero.

Luis Chávez estuvo cerca de conseguir el empate con un disparo que terminó en el travesaño, mientras que Roberto “Piojo” Alvarado también generó peligro en el área colombiana. México insistió sin desesperarse y encontró la recompensa en la segunda mitad.

Fue entonces cuando apareció Gilberto Mora. El mediocampista de Xolos recibió dentro del área, se quitó con un recorte a un defensor colombiano y, completamente solo, definió para mandar el balón al fondo de la portería y establecer el 1-1.

El gol le dio mayor confianza al Tricolor. Márquez realizó modificaciones, pero el equipo mantuvo el orden y siguió generando aproximaciones en busca de la remontada.

México tuvo algunas oportunidades en los minutos finales, aunque nuevamente careció de precisión en el último toque para conseguir el triunfo. Al final, el empate dejó buenas sensaciones en el estreno de Márquez, con Mora como una de las figuras más destacadas del conjunto mexicano.