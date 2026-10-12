Rescata Cruz Azul empate ante Pumas tras remontar dos goles

Christian Ebere rompió su sequía goleadora al 85', mientras los universitarios dejaron escapar la ventaja pese a marcar tres tantos y jugar con 10 elementos

Christian Ebere puso fin a un ayuno goleador de ocho jornadas para marcar en la recta final el tanto con el que Cruz Azul salvó un empate 3-3 con Pumas, que dejaron ir una ventaja de dos goles y terminaron con 10 elementos este duelo de la Liga MX.

Ebere tenía 15 minutos en el campo cuando aprovechó a los 85 la oportunidad de mandar el balón a las redes al empujarlo en un pase a segundo poste.

Juninho inauguró el marcador por los universitarios al minuto 10, César Huerta amplió la ventaja al 16 y, ya con diez hombres, Robert Morales hizo el tercero al 49.

Agustín Palavecino convirtió el primero para los celestes en el tiempo añadido previo al descanso (45+3′), mientras que Andrés Montaño marcó el segundo tanto visitante al minuto 64. Ebere selló la gran reacción celeste en la recta final con su segundo tanto del torneo y primero desde la segunda jornada.

Con este resultado, el vigente campeón Cruz Azul se mantiene en séptimo sitio con 17 unidades.

Por su parte, Pumas extendió a cuatro partidos su racha sin ganar para quedarse en la decimosegunda posición con 13 puntos tras 11 fechas disputadas en el Torneo Apertura.

Los universitarios volvieron a recibir a Cruz Azul por primera vez desde que disputaron la gran final del Clausura 2026 en mayo pasado, en la que perdieron 2-1 para la conquista de la corona celeste y dejaron ir la oportunidad de propinarle a Cruz Azul su primera derrota después de 30 partidos en CU.

El conjunto auriazul mostró una postura ofensiva y encontró recompensa temprana cuando Juninho sacó un potente zurdazo raso al borde del área que terminó en el fondo de las redes.

Pocos minutos más tarde, Huerta incrementó la ventaja tras generar peligro por la banda izquierda y definir con un disparo elevado que superó al guardameta Kevin Mier.

Cuando el dominio local era más evidente, el propio Huerta recibió una segunda tarjeta amarilla al minuto 37 tras una fuerte entrada arriba en medio campo, obligando a Pumas a replantear su esquema táctico.

Palavecino recortó distancias antes del entretiempo mediante un certero remate de volea, devolviendo la esperanza al equipo visitante.

Sin embargo, al arranque del segundo tiempo, Pumas ejecutó un contundente contraataque originado en un despeje fallido de Pedro Vite que dio en el poste. Adalberto Carrasquilla asistió con un pase largo a Morales, quien eludió a su marca y al portero Mier antes de definir a puerta vacía.

Andrés Montaño volvió a acercar a La Máquina al aprovechar un rebote dentro del área tras un remate al poste, definiendo ante la estirada inútil de Keylor Navas.

Con Ebere en el campo, los celestes llegaron por sector izquierdo, de donde sacaron una diagonal que alcanzó a desviar Nico Ibáñez y que en segundo poste el nigeriano Ebere estaba listo para mandar a las redes.

El empate fue un gran resultado para Pumas, pues Cruz Azul estrelló cuatro remates a los postes y después de igualar vieron a Keylor Navas como la gran figura para evitar la derrota universitaria.

Con inforamción de AP