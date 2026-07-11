Rescata Correcaminos empate ante Sporting en pretemporada

Correcaminos empató 2-2 con el Sporting de Costa Rica en su cuarto partido de preparación rumbo al Torneo Apertura 2026 de la Liga de Expansión MX, en un encuentro disputado en el Estadio Marte R. Gómez.
El conjunto costarricense abrió el marcador al minuto 35 por conducto de Daniel Colindres, quien convirtió un penal para irse con ventaja al descanso.
En la segunda mitad, el equipo universitario reaccionó y encontró el empate al 65', cuando Rafael Arce remató un centro de Nahúm Gómez para el 1-1.
Sporting volvió a tomar la delantera al minuto 77 con anotación de Yosimar Méndez, pero Correcaminos respondió en el cierre del encuentro. Al 90', Yael Uribe sacó un disparo cruzado para decretar el 2-2 definitivo.
El cuerpo técnico encabezado por Gabriel Pereyra aprovechó el compromiso para dar minutos a 22 jugadores y continuar evaluando al plantel de cara al inicio del torneo.
Correcaminos cerrará su quinta semana de pretemporada con un partido amistoso a puerta cerrada frente a su filial de Liga Premier.
Con información de Martín Díaz