¡'Repugnante'! Cuelgan muñeco de 'Vinicius' en puente

Laliga condenó una pancarta con la leyenda 'Madrid odia al Real' y un muñeco de trapo con la camiseta del delantero Vinicius Jr colgado de un puente

Por: Patricia Agüero

Enero 26, 2023, 16:00

La tensión se apoderó del futbol en España tras la aparición de una pancarta con la leyenda 'Madrid odia al Real' y un muñeco de trapo con la camiseta del Real Madrid del delantero Vinicius Jr colgado de un puente.



Los hechos se registraron previo al partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey.



Aunque las autoridades informaron que llevan a cabo una investigación, todo apunta a que fueron integrantes del 'Frente del Atlético' los autores de este acto de racismo contra el jugador.



LaLiga y su presidente, Javier Tebas, condenaron enérgicamente los actos de odio e intimidación contra el jugador brasileño del Real Madrid Vinicius y anunció que desde el organismo se instará la investigación de los hechos por las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado.





LaLiga condenó los actos de odio e intimidación contra Vinicius Jr y aseguró que 'la intolerancia y la violencia no tiene cabida en nuestro deporte'.



La condena de LaLiga se sumó a otras como la del Atlético de Madrid, el Real Madrid, la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) y el Movimiento contra la Intolerancia.



El Atlético de Madrid explicó que 'siempre ha condenado y condena cualquier tipo de expresión violenta que altere la sana rivalidad en la ciudad entre las dos aficiones' y reiteró que está 'en contra de cualquier tipo de violencia e insulto'.



'El Real Madrid C. F. quiere agradecer el apoyo y las muestras de cariño recibidas tras el lamentable y repugnante acto de racismo, xenofobia y odio contra nuestro jugador. Estos ataques como los que ahora sufre nuestro jugador, o los que puede sufrir cualquier deportista, no pueden tener cabida en una sociedad como la nuestra', indicó el club blanco.

Con información de EFE