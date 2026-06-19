República Checa y Sudáfrica igualan 1-1 en Mundial FIFA 2026™

Sudáfrica se mantiene en el último lugar del Grupo A, mientras que República Checa ocupa la tercera posición con la misma cantidad de unidades

La lucha por mantenerse con vida en el Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ dejó un empate con sabor amargo para ambos equipos.

República Checa y Sudáfrica igualaron 1-1 en Atlanta, resultado que los mantiene rezagados en la clasificación tras dos jornadas disputadas.

El conjunto europeo parecía encaminado a conseguir sus primeros tres puntos del torneo gracias a una anotación tempranera de Michal Sadilek, pero una pena máxima convertida por Teboho Mokoena en la recta final evitó la derrota sudafricana.

Gol tempranero puso adelante a los checos

República Checa salió decidida a imponer condiciones desde el arranque y encontró recompensa muy pronto.

Apenas corría el minuto 6 cuando Michal Sadilek aprovechó una de las primeras aproximaciones para abrir el marcador y adelantar a los europeos, que necesitaban una victoria tras haber caído en su debut frente a Corea del Sur.

Con la ventaja en el bolsillo, el cuadro checo buscó controlar el encuentro y administrar los espacios, mientras Sudáfrica intentaba reaccionar para mantenerse en la pelea dentro del sector.

Sudáfrica encontró premio desde los once pasos

Cuando parecía que los tres puntos viajarían al lado europeo, Sudáfrica encontró una oportunidad de oro para rescatar el partido.

Al minuto 83, Teboho Mokoena cobró con precisión una pena máxima y venció al arquero rival para firmar el 1-1 definitivo, desatando la celebración de los africanos en Atlanta.

El tanto permitió a Sudáfrica sumar su primera unidad del torneo después de haber debutado con derrota frente a México.

El Grupo A sigue abierto

El empate deja a ambas selecciones con apenas un punto tras dos compromisos disputados.

Sudáfrica se mantiene en el último lugar del Grupo A por diferencia de goles, mientras que República Checa ocupa la tercera posición con la misma cantidad de unidades.

En la parte alta de la clasificación aparecen México y Corea del Sur, ambos con tres puntos, a la espera de enfrentarse este jueves en un duelo que podría comenzar a definir el rumbo del sector.