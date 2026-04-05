República Checa clasifica y completa el grupo A junto con México

Tras unas semifinales intensas, Chequia logró imponerse en el duelo definitivo y aseguró su lugar en la Copa del Mundo, completando así el sector del Tricolor

Con el cierre del repechaje de la UEFA, Chequia se convirtió en el último integrante del Grupo A del Mundial 2026, donde también están Sudáfrica y Corea del Sur.

El boleto europeo se definió este martes 31 de marzo, cuando los checos superaron a Dinamarca en una serie que se extendió hasta los penales.

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Desde el sorteo realizado en diciembre, México ya conocía dos de sus rivales, pero faltaba el equipo proveniente de la Ruta D del repechaje europeo.

Tras unas semifinales intensas, Chequia logró imponerse en el duelo definitivo y aseguró su lugar en la Copa del Mundo, completando así el sector del Tricolor.

Así será el calendario del Tri

Con los cuatro equipos definidos, México ya tiene fechas, sedes y horarios para la fase de grupos:

Jornada 1: 11 de junio vs Sudáfrica

Estadio Ciudad de México – 13:00 horas

Estadio Ciudad de México – 13:00 horas Jornada 2: 18 de junio vs Corea del Sur

Estadio Guadalajara – 19:00 horas

Estadio Guadalajara – 19:00 horas Jornada 3: 24 de junio vs Chequia

Estadio Ciudad de México– 19:00 horas

El equipo nacional buscará aprovechar su condición de local para avanzar a la siguiente ronda.

Cabe señalar que el Grupo A presenta estilos contrastantes. Sudáfrica destaca por su velocidad, Corea del Sur por su disciplina táctica liderada por figuras como Heung Min Son, mientras que Chequia llega con el impulso anímico tras superar el repechaje.