Reprogramarán el Clásico Auténticos vs Borregos por lluvia

Esto lo informó la UANL; el juego se iba a llevar a cabo este viernes a las 19:00 horas en el Estadio Gaspar Mass. Aún no se define cuándo se jugará

Mediante un comunicado, la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) informó hoy jueves que, por el tema de las lluvias, se reprogramará el Clásico Regio Estudiantil de futbol americano entre Auténticos Tigres y Borregos Monterrey.

El duelo se celebraría mañana viernes a las 19:00 horas en el emparrillado del Estadio Gaspar Mass y es correspondiente a la Semana 5 de la campaña regular de la Temporada 2026 de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (ONEFA).

“La Universidad Autónoma de Nuevo León, en coordinación con las autoridades del Tecnológico de Monterrey y la ONEFA, informa que, de acuerdo a las recomendaciones de Protección Civil Universitaria, el partido correspondiente a la Jornada 5 de Liga Mayor entre los Auténticos Tigres y los Borregos Campus Monterrey, el cual se disputaría este viernes en el Estadio Gaspar Mass, se reprogramará debido al pronóstico de fuertes lluvias en el estado”, dice el comunicado.