Reproducen himno norcoreano en vez del surcoreano en competencia

El himno norcoreano sonó en lugar del surcoreano antes del partido, tras lo cual los organizadores reprodujeron el himno bangladesí.

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Los organizadores de los vigésimos Juegos Asiáticos, que se celebran este año en Japón, reprodujeron por error el himno de Corea del Norte en lugar del surcoreano antes de un partido de hockey entre Corea del Sur y Bangladés.

"No puedo creer que algo como esto haya sucedido en una competencia internacional", dijo el entrenador del equipo de hockey surcoreano, Min Tae-seok.

La confusión sucedió antes de un partido entre los equipos masculinos de hockey de Corea del Sur y Bangladés. En la descripción de Yonhap del encuentro, el himno norcoreano sonó en lugar del surcoreano antes del partido, tras lo cual los organizadores reprodujeron el himno bangladesí.

Sólo después de sonar el himno de Bangladés se reprodujo el himno de Corea del Sur, pero como el encuentro iba con retraso, el árbitro ordenó a los jugadores prepararse para jugar antes de que terminase. El equipo surcoreano ganó 5-0 al bangladesí.

Los Juegos Asiáticos, que se celebran cada cuatro años y son la mayor competencia deportiva del continente, abarcan en esta edición un total de 43 deportes y 70 disciplinas, con 468 eventos bajo el lema 'Imagina una sola Asia'.