Reporta Durdevic con Rayados: 'Creo que van a venir los goles'

Uroš Đurđević llegó la tarde de ayer martes a la ciudad para reportar como nuevo jugador de los Rayados de Monterrey.

El delantero llega procedente del Atlas para cubrir la vacante que dejó Germán Berterame, quien se fue al Inter Miami de la MLS.

El atacante serbio, naturalizado montenegrino, se mostró agradecido por la oportunidad de integrarse a uno de los clubes más importantes del futbol mexicano.

“De verdad estoy muy feliz por venir a este club tan grande. Agradecido a Dios y a la vida por darme esta oportunidad a venir a jugar aquí con este equipo. Tienen muy buenos jugadores, con mucha calidad y vine para pelear por el Campeonato”, dijo.

El delantero es una apuesta segura por parte del Monterrey, ya que en su etapa como elemento del Atlas se le recuerda por su cuota anotadora, que hasta le valió para ganar un título de goleo individual en el torneo Clausura 2025 de la Liga MX.

“Espero goles porque eso se espera de los centros delanteros y con ese equipazo que tienen yo creo que van a venir los goles”, puntualizó.

El dato

En 2021 adoptó la nacionalidad montenegrina; debutó con la selección de futbol de Montenegro el 24 de marzo de 2021 en juego de clasificación para la Copa Mundial de Futbol de 2022.