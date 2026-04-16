Renuncia periodista a su medio tras fotos con coach de Patriots

La especialista en NFL, Diana Russini, fue fotografiada junto a Mike Vrabel, coach de Patriots, sentados juntos en piscinas y jacuzzis en un hotel de Arizona

La periodista deportiva especializada en NFL, Diana Russini, dimitió de The Athletic una semana después de la publicación de unas fotos suyas junto al entrenador de los New England Patriots, Mike Vrabel, en un hotel de Arizona, las cuales habían provocado una investigación interna del medio, propiedad de The New York Times.

"No tengo ningún interés en someterme a un escrutinio público que ya ha causado mucho más daño del que estoy dispuesta a aceptar. En lugar de permitir que esto continúe, he decidido dar un paso al costado ahora, antes de que mi contrato actual expire el 30 de junio".

"Lo hago no porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más oxígeno o a permitir que me defina a mí o a mi carrera”, expresó Russini el martes en un comunicado en sus redes sociales.

Las fotos, publicadas por el New York Post el 7 de abril, muestran a Russini y Vrabel tomados de la mano, abrazándose y sentados juntos en piscinas y jacuzzis en un hotel en la localidad de Sedona (Arizona) en marzo.

Tanto el entrenador de los Patriots como la periodista deportiva, ambos casados, restaron importancia a las fotos en respuestas enviadas al New York Post.

"He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera, y respaldo cada historia que he publicado", agregó en su comunicado de dimisión Russini, que envió al editor ejecutivo de The Athletic, Steven Ginsberg.

The Athletic tiene una investigación interna en curso para esclarecer este episodio, y seguirá abierta aún después de la renuncia de la periodista.

Russini se incorporó a The Athletic en 2023 tras casi una década en ESPN, donde desempeñó diversos cargos, como reportera y analista de la NFL. Además, también presentaba un pódcast para The Athletic.

Mike Vrabel ganó tres Super Bowl como jugador de los Patriots y llegó a la final el pasado febrero en su primera temporada como entrenador en jefe de la franquicia de Nueva Inglaterra, en la que los Patriots perdieron ante Seattle.