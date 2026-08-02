Renuncia Eddie Howe como entrenador del Newcastle

Howe llevó al conjunto inglés a su primer título en setenta años al ganar la Copa de la Liga en 2025 y los clasificó en dos ocasiones para la Liga de Campeones

El Newcastle United confirmó este viernes la dimisión de Eddie Howe como su entrenador tras cinco años en el puesto.

Howe dirigió a los 'Magpies' a su primer título en setenta años al ganar la Copa de la Liga en 2025 y los clasificó en dos ocasiones para la Liga de Campeones. Sin embargo, el técnico inglés ha decidido tomarse un descanso del futbol y abandonará de forma inmediata el club.

La marcha de Howe coincide con un difícil momento para el club blanquinegro, que ha perdido en este mercado veraniego a jugadores clave como Sandro Tonali, que se marchó al Tottenham Hotspur, y Anthony Gordon, que se fue al Barcelona, y que aún cuenta con la duda de Bruno Guimaraes, que también quiere irse.

Además, en los últimos meses ha habido fuertes rumores de que el fondo de inversión de Arabia Saudita ha decidido reducir su apuesta por el club de futbol después de haberlo convertido en el más rico del mundo al comprarlo en 2021.

El sustituto de Howe en el cargo será el alemán Matthias Jaissle, que procede del Al Ahli, que está también bajo la propiedad del fondo de inversión.

El germano ha dirigido al cuadro saudita desde 2023 y ha ganado en dos ocasiones la Liga de Campeones asiática.

Howe fue la apuesta de los saudíes en 2021 al completarse la compra del club y fue anunciado como el técnico en noviembre de 2021 en sustitución de Steve Bruce, que había salvado del descenso al Newcastle la temporada anterior.

Tras cuatro campañas bastante exitosas, con esa Copa de la Liga y dos clasificaciones para la 'Champions', el curso pasado fue muy irregular y el Newcastle acabó duodécimo en la Premier y fue eliminado por el Barcelona en los dieciseisavos de final de la máxima competición continental de clubes con un doloroso global de 8-3 en la eliminatoria.