Renuevan Steelers una temporada más a Aaron Rodgers

Los Pittsburgh Steelers anunciaron este lunes la renovación del contrato del quarterback Aaron Rodgers, de 42 años, por una temporada y una cantidad estimada en 25 millones de dólares.
Rodgers, que suma 66,274 yardas lanzadas, 527 touchdowns y cuatro premios MVP en sus 21 temporadas en la NFL, disputará de esta forma su segunda campaña en Pittsburgh.
El pasador californiano lanzó para 3,222 yardas, 24 anotaciones y solo siete interceptaciones en 2025, en el que fue capitán de los Steelers.
Rodgers llegó a Pittsburgh en 2025 como agente libre tras su deslucido paso por los New York Jets.