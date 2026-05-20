Renuevan Steelers una temporada más a Aaron Rodgers

Aaron Rodgers disputará su segunda temporada con Pittsburgh tras llegar en 2025 como agente libre luego de un deslucido paso por los Jets

Los Pittsburgh Steelers anunciaron este lunes la renovación del contrato del quarterback Aaron Rodgers, de 42 años, por una temporada y una cantidad estimada en 25 millones de dólares.

Rodgers, que suma 66,274 yardas lanzadas, 527 touchdowns y cuatro premios MVP en sus 21 temporadas en la NFL, disputará de esta forma su segunda campaña en Pittsburgh.

El pasador californiano lanzó para 3,222 yardas, 24 anotaciones y solo siete interceptaciones en 2025, en el que fue capitán de los Steelers.

Rodgers llegó a Pittsburgh en 2025 como agente libre tras su deslucido paso por los New York Jets.