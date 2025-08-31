Renueva Rayados al 'Corcho' Rodriguez hasta el Clausura 2027

El Club Monterrey anunció la extensión de contrato al jugador argentino Jorge 'Corcho' Rodríguez hasta el 30 de junio de 2027

El mediocampista Jorge "Corcho" Rodríguez continuará ligado al Club de Futbol Monterrey luego de que la directiva anunciara la extensión de su contrato por un año y medio más.

Pese a que el argentino ha sido criticado en varias ocasiones por la afición ante lo que consideran una baja de juego en su accionar futbolístico, la directiva albiazul decidió apostar por su continuidad hasta el 30 de junio de 2027.

Rodríguez se incorporó al Monterrey en el Torneo Clausura 2024 procedente de Estudiantes de la Plata.

"Desde que llegó al Club, el jugador argentino ha sido considerado por los directores técnicos de Rayados como un jugador indiscutible en la titularidad del plantel, por su orden táctico, liderazgo y el respeto que inspira entre compañeros y rivales", señaló la Pandilla en un comunicado.

“Corcho” ha disputado con Rayados 80 partidos, sumando 64 de la Liga MX, 9 de la Copa de Campeones de la Concacaf, 4 de Leagues Cup y 3 en el Mundial de Clubes de la FIFA de 2025.