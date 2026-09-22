Renueva Luis de la Fuente como técnico de España

Dos meses y dos días después de conseguir el segundo título mundial para España, la directiva federativa amplió el contrato del técnico Luis de la Fuente

La junta directiva de la Real Federación Española de Futbol (RFEF) aprobó este lunes la renovación del seleccionador absoluto, Luis de la Fuente, hasta 2032, tras la victoria de España en el reciente Mundial.

Dos meses y dos días después de conseguir el segundo título mundial para España frente a Argentina, la directiva federativa consensuó la ampliación del contrato con el que el técnico riojano, que llegó al cargo en diciembre de 2022, seguirá al frente de la Roja en el Mundial de 2030 que España organizará junto a Marruecos y Portugal y en la Eurocopa de 2032.

La RFEF anunció también que su directiva aprobó igualmente la renovación hasta 2029 de Jesús Velasco como seleccionador absoluto de futbol sala, que ocupa el cargo desde noviembre de 2024 y el pasado febrero se proclamó campeón de Europa frente a Portugal.

De la Fuente augura que "lo mejor está por llegar"

El seleccionador Luis de la Fuente auguró que "lo mejor está por llegar", en un acto en el que dijo que le hace "especial ilusión llegar al Mundial 2030 y a la Eurocopa 2032" y en el que Rafael Louzán, presidente de la Federación Española (RFEF), le definió como "un referente" y anheló la tercera estrella mundialista.

"Queremos seguir mejorando. El éxito radica en competir, en poner todo lo que está en tu mano para un objetivo. No nos conformamos con lo que hemos conseguido hasta ahora. Lo mejor está por llegar. Todavía hay muchas cosas buenas que vamos a poder disfrutar", dijo junto al presidente de la RFEF.