Renueva Lionel Scaloni como técnico de Argentina

La noticia de la extensión de contrato fue dada a conocer conferencia de prensa por Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino

Lionel Scaloni, que dirigió a Argentina en la conquista del Mundial de Qatar de 2022 y al subcampeonato en el celebrado en Estados Unidos, México y Canadá este verano, ha sido renovado como seleccionador del combinado albiceleste hasta el Mundial de España, Portugal y Marruecos de 2030.

"Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina", dijo en conferencia de prensa Claudio Tapia, presidente de la Asociación de Futbol Argentino (AFA).

Claudio Tapia en conferencia de prensa junto al entrenador de la #SelecciónMayor: "Es un día muy especial para toda la familia del Fútbol Argentino, vamos a anunciar la continuidad de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico de la Selección Argentina". — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 12, 2026 Lionel Scaloni confirmó su continuidad como seleccionador de Argentina para un tercer período. “Quiero agradecer al presidente y a la AFA por todo el esfuerzo. Estoy feliz. A pesar de que no son momentos fáciles para mis familiares, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde el primer momento. Estamos igual que el primer día con la misma ilusión y con las mismas ganas de siempre, porque si no es imposible estar acá”, enfatizó el entrenador. Scaloni podría convertirse en el primer técnico de Argentina en dirigir tres Copa del Mundo consecutivas, superando la marca de los también campeones mundiales César Luis Menotti (1978 y 1982) y Carlos Bilardo (1986 y 1990).