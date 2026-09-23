Renueva Kawhi Leonard con los Toronto Raptors hasta 2028

Leonard percibirá 115 millones de dólares durante las dos próximas temporadas, y se guarda una opción de jugador para extenderlo una tercera

Kawhi Leonard renovó hasta 2028 su contrato con los Toronto Raptors, con opción a extenderlo hasta 2029, una semana después de que Los Angeles Clippers y la franquicia canadiense oficializaran el traspaso del alero una vez concluida la investigación de la NBA.

Leonard percibirá 115 millones de dólares durante las dos próximas temporadas, y se guarda una opción de jugador para extenderlo una tercera, informó su agente.

Al alero solo le quedaba un año de contrato antes de convertirse en agente libre no restringido, por lo que contar con garantías de su renovación resultó decisivo para las franquicias interesadas en cerrar el traspaso.

La firma del contrato pone el broche final al 'caso Leonard', después de que Los Angeles Clippers y el jugador fueran sancionados por la liga por pagos encubiertos hacia el alero para eludir el límite salarial de la NBA.

La liga reveló el 2 de septiembre que el equipo angelino había pagado 28 millones de dólares a Leonard a través de una empresa de su propietario, por lo que lo desposeyó de cinco primeras rondas del 'draft' entre 2029 y 2033 y le impuso una multa de 30 millones de dólares.

Además, suspendió durante un año a su propietario, el antiguo director ejecutivo de Microsoft, Steve Ballmer, y multó con 700,000 dólares a Leonard.

Clippers y Raptors acordaron el traspaso de Leonard, a cambio de Brandon Ingram, Gradey Dick y cuatro rondas del 'draft', a principios de verano, pero lo pausaron a la espera de que concluyera la investigación de la NBA.

Leonard regresa así a la franquicia con la que se proclamó campeón en la temporada 2018-19, tras la cual puso rumbo a los Clippers.