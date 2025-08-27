Renueva Dortmund el contrato a su entrenador Niko Kovac

La directiva del Borussia Dortmund extendió hasta el 2027 el contrato de su entrenador Niko Kovac, quien logró clasificar al equipo a la Liga de Campeones

El Borussia Dortmund anunció este martes la renovación del contrato de su entrenador Niko Kovac hasta 2027 como una muestra de confianza después de que en la temporada anterior asumió al equipo en una situación difícil y terminó clasificándolo a la Liga de Campeones.

"Niko se entregó de cuerpo entero a su tarea con el Borussia Dortmund", dijo el director administrativo, Lars Ricken

"Bajo su disciplinado liderazgo hemos vuelto a encontrar la ruta del éxito, estabilizamos la defensa, marcamos más goles y hemos jugado un fútbol atractivo", agregó.

El director deportivo, Sebastian Kehl, se mostró satisfecho de la renovación y dijo que era importante poderse concentrar por completo en la presente temporada.

La renovación se produce apenas tres días después de que el Dortmund sufriera un revés en su primer partido de la Bundesliga al no pasar de un empate a domicilio ante el modesto St. Pauli.

Kovac asumió el Dortmund en febrero cuando el equipo se encontraba en el puesto 11 de la Bundesliga y terminó llevándolo a la cuarta posición.

"El cuerpo técnico ha sentido aquí una gran confianza y tenemos la sensación de que junto con el club y la afición podemos alcanzar algo", dijo Kovac.

"Con trabajo honesto, gran alegría y decisiones claras queremos que el Dortmund recupere el nivel que lo caracterizó", agregó.

Kovac ha pasado como entrenador por el Eintracht Fráncfort, donde ganó una Copa de Alemania, por el Bayern, donde ganó un doblete, y por el Wolfsburgo.