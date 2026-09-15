Renato Moicano enfrentará a Tom Nolan en UFC Vegas 123

Tom Nolan llegará al compromiso con una marca profesional de 11 victorias y una derrota, además de una racha de cinco triunfos consecutivos

Tom Nolan afrontará la oportunidad más importante de su carrera cuando enfrente a Renato Moicano en la pelea estelar de UFC Vegas 123, programada para el próximo 31 de octubre en el Meta APEX de Las Vegas.

El australiano tomó el lugar que inicialmente ocupaba Brian Ortega en los planes del brasileño, aunque el combate no se realizará dentro de UFC 331. Tras la lesión de Ortega, la empresa retiró esa pelea de la cartelera del 19 de septiembre y trasladó a Moicano a un nuevo evento.

De esta manera, Moicano y Nolan se enfrentarán en la división de peso ligero, en un duelo que cruza la experiencia de un antiguo retador al campeonato con el ascenso de uno de los prospectos que busca abrirse espacio entre los principales nombres de las 155 libras.

Brian Ortega vuelve a quedar fuera de la revancha

Brian Ortega estaba contemplado para medirse con Moicano en UFC 331, que se celebrará en Los Ángeles. Sin embargo, una lesión cuya naturaleza y gravedad no fueron detalladas obligó a cancelar el enfrentamiento.

Esta es la segunda ocasión durante 2026 en que se frustra la revancha entre ambos. El combate había sido programado anteriormente para UFC 326, celebrado en marzo, pero Ortega también se retiró en aquella oportunidad debido a problemas físicos.

Ortega y Moicano se enfrentaron por primera vez en julio de 2017. Aquella noche, el estadounidense consiguió la victoria mediante una guillotina en el tercer asalto, por lo que su nuevo encuentro representaba la posibilidad de resolver una rivalidad pendiente desde hace nueve años.

Por ahora, Ortega permanece sin una fecha confirmada para regresar, mientras Moicano continuará con su preparación para enfrentar a un rival diferente seis semanas después de la fecha en la que debía competir originalmente.

Tom Nolan recibe su primera pelea estelar

Conocido como “Big Train”, Tom Nolan llegará al compromiso con una marca profesional de 11 victorias y una derrota, además de una racha de cinco triunfos consecutivos.

El peleador australiano obtuvo su contrato después de participar en Dana White’s Contender Series. Aunque perdió en su primera presentación dentro de UFC, logró recuperarse y construir una seguidilla de resultados que lo acercó a los puestos relevantes del peso ligero.

Entre sus actuaciones recientes se encuentran una finalización ante Charlie Campbell y un triunfo por decisión unánime sobre Fares Ziam. La victoria frente a un oponente clasificado confirmó su avance y terminó por abrirle la puerta a su primera pelea estelar dentro de la organización.

Enfrentar a Moicano representará una prueba distinta para Nolan, quien tendrá delante a un rival con mayor experiencia en combates largos, capacidad para controlar la pelea en el suelo y un amplio historial de victorias por sumisión.