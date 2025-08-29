Renata Zarazúa, tenista mexicana, eliminada del US Open 2025

La tenista mexicana Renata Zarazúa se quedó este jueves a un paso de avanzar a la tercera ronda del US Open ante la francesa Diane Parry

La tenista mexicana Renata Zarazúa se quedó este jueves a un paso de avanzar a la tercera ronda del US Open, luego de caer en un dramático partido ante la francesa Diane Parry en la cancha 5 del Centro Nacional de Tenis Billie Jean King.

El encuentro, que se prolongó por más de dos horas y media, mantuvo en la expectativa a la afición neoyorquina que ovacionó a Zarazúa por su entrega y coraje.

La mexicana inició con desventaja tras perder el primer set 2-6, pero reaccionó con determinación en el segundo, imponiéndose con idéntico marcador de 6-2 para forzar el tercer episodio.

En el set definitivo, ambas jugadoras protagonizaron un duelo sin tregua que terminó empatado 6-6, obligando al desempate en muerte súbita. Entre gritos de “¡sí se puede!”, Renata luchó punto a punto, pero Parry se impuso 10-7 para cerrar el marcador 2-6, 6-2 y 6-7 (7-10).

Una histórica participación

A pesar de la derrota, Zarazúa firmó una participación memorable en el US Open 2025. En la primera ronda, la mexicana sorprendió al mundo del tenis al vencer a la estadounidense Madison Keys, jugadora ubicada dentro del Top Ten, convirtiéndose en la primera representante de México en lograr un triunfo de esa magnitud en el torneo neoyorquino.

La hazaña fue reconocida incluso por la organización del Grand Slam, que en sus redes sociales destacó: “Primera mexicana en vencer a una top 10 en el US Open”.

Con este resultado, Renata Zarazúa confirma su lugar como referente del tenis mexicano femenino y deja una huella imborrable en su paso por Nueva York, donde el público la despidió con aplausos y reconocimiento a su entrega.