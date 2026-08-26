Renata Zarazúa sufre derrota y se despide del Abierto GNP Seguros

Renata Zarazúa y Qianhui Tang cayeron ante Danilina y Kato en super tie break, resultado que dejó fuera a la mexicana del Abierto GNP Seguros

Renata Zarazúa concluyó su participación en el Abierto GNP Seguros después de caer en la modalidad de dobles junto con la china Qianhui Tang ante Anna Danilina y Miyu Kato, en un encuentro que se definió por parciales de 4-6, 6-2 y 10-6.

La mexicana y su compañera estuvieron cerca de avanzar después de llevarse el primer set y tomar ventaja en el super tie break, pero la dupla kazaja-japonesa reaccionó en el momento decisivo para quedarse con el boleto a la siguiente ronda.

Con este resultado, Zarazúa se despidió del torneo regiomontano tras quedar eliminada tanto en singles como en dobles. Giuliana Olmos permanece como la única representante mexicana dentro de la competencia y tendrá actividad este miércoles.

Zarazúa y Tang dejaron escapar la ventaja

Danilina y Kato comenzaron el partido con mayor precisión y ganaron los primeros tres juegos para colocarse 3-0. Respaldadas por el público, Zarazúa y Tang corrigieron su juego y respondieron con cuatro games consecutivos.

La remontada se completó después de 40 minutos, cuando la mexicana y la china consiguieron su tercer rompimiento para cerrar el primer parcial 6-4.

El panorama cambió en el segundo set. Danilina y Kato tomaron ventaja desde los primeros juegos y conservaron el control con dos quiebres de servicio. Además, ganaron el 64 por ciento de los puntos disputados con su primer saque para igualar el encuentro con un 6-2.

La clasificación tuvo que resolverse mediante un super tie break. Zarazúa y Tang se adelantaron 6-3 y parecían encaminadas al triunfo, pero dejaron de sumar y sus rivales ganaron siete puntos consecutivos para completar la remontada por 10-6.

Starodubtseva sorprende y avanza a Cuartos de Final

En la actividad de singles, la ucraniana Yuliia Starodubtseva eliminó a la indonesia Janice Tjen, séptima sembrada, con parciales de 6-4 y 6-3 después de una hora y 51 minutos.

El primer set se mantuvo equilibrado hasta el 4-4, cuando Starodubtseva rompió el servicio de su rival y posteriormente confirmó con su saque para colocarse al frente.

Tjen solicitó atención médica al comienzo del segundo parcial debido a molestias físicas, aunque permaneció en el encuentro y logró igualar 2-2. La ucraniana volvió a quebrar en el séptimo juego, tomó el control y aseguró su clasificación con un último rompimiento.

El resultado permitió a Starodubtseva alcanzar por segunda ocasión los Cuartos de Final de un torneo WTA 500. La tenista llegó a Monterrey sin victorias a nivel Tour desde junio, pero ya acumula dos triunfos durante la semana.

Cristina Bucsa avanza con autoridad

La española Cristina Bucsa también consiguió avanzar al derrotar en sets corridos a la húngara Anna Bondar por 6-4 y 6-3, en una hora y 33 minutos.

Bucsa, octava sembrada del torneo y número 40 del ranking, apoyó su victoria en el servicio. Terminó el partido con cinco ases y ganó el 83 por ciento de los puntos jugados con su primer saque.

La española consiguió un rompimiento desde el primer juego y mantuvo la diferencia para quedarse con el set inicial. En el segundo parcial volvió a quebrar temprano y, aunque Bondar resistió tres oportunidades de break cuando sacaba 2-4, Bucsa terminó asegurando otro rompimiento antes de cerrar el encuentro con su servicio.

En la segunda ronda enfrentará a la checa Darja Vidmanova, quien avanzó después de superar en dos sets a la australiana Kimberly Birrell.