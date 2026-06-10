Renata Zarazúa se despide del torneo de Bolduque en primera ronda

La mexicana no pudo con la checa Barbora Krejcikova, octava favorita del torneo WTA 250 que se disputa en hierba en Países Bajos

La tenista mexicana Renata Zarazúa cayó eliminada este martes en la primera ronda del torneo de Bolduque (Países Bajos) al perder con la checa Barbora Krejcikova por 6-1 y 6-2.

Zarazúa, número 77 del mundo, no pudo con la octava favorita, número 45, del torneo WTA 250 que se disputa en hierba en Países Bajos.

La mexicana tan solo pudo ganar tres juegos en hora y media que duró el partido, en el que la europea impuso su juego desde el principio, solventando con facilidad el primer set por 6 a 1.

Mientras que en el segundo set, Renata aguantó la intensidad de juego de su contrincante llegando a estar empatadas a puntos (2-2) y tras varias pérdidas de servicio, Krejcikova sentenció el partido con un 6-2.

La tenista mexicana suma una nueva derrota en la primera ronda de un torneo, tras el torneo de Charleston y Roland Garros.