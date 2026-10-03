Renata Zarazúa cae ante Sabalenka y sale del Abierto de China

Sabalenka enfrentará ahora a la checa Nikola Bartůňková, sembrada número 26, quien avanzó después de vencer a Magdalena Fręch por 6-2 y 6-2

Renata Zarazúa quedó eliminada en la segunda ronda del Abierto de China tras caer por 6-1 y 6-3 ante Aryna Sabalenka este viernes 2 de octubre. La mexicana no pudo frenar el ataque de la segunda del ranking mundial, quien resolvió el encuentro en una hora y dos minutos sobre las canchas duras de Beijing.

La diferencia estuvo en la capacidad de Sabalenka para cerrar los puntos: conectó 36 tiros ganadores y 11 aces, mientras que Zarazúa consiguió 34 puntos en todo el partido. Con ese despliegue ofensivo, la bielorrusa aseguró su pase a la tercera ronda del torneo WTA 1000.

Sabalenka toma el control desde el primer set

Sabalenka consiguió un primer quiebre para colocarse 2-0 y volvió a romper el servicio de la mexicana para ampliar la ventaja a 5-1. Sus devoluciones de derecha fueron determinantes para presionar a Zarazúa, quien llegó al encuentro como número 94 del mundo.

La bielorrusa cerró la primera manga en 31 minutos. En el segundo set, Zarazúa sostuvo su servicio en el juego inicial, pero Sabalenka respondió con 12 puntos consecutivos para ponerse 3-1 y encaminar la victoria.

El resultado dejó el historial entre ambas en dos triunfos para Sabalenka en el circuito WTA. Su enfrentamiento anterior fue en Brisbane 2025, donde la mexicana perdió por 6-4 y 6-0.

Closing out Day 3 in style ✨@SabalenkaA defeats Zarazua in Beijing!#ChinaOpen pic.twitter.com/DWmTVbLY1Y — wta (@WTA) October 2, 2026 Zarazúa venía de remontar ante Anna Bondár La participación de Zarazúa en Beijing comenzó con una victoria por 7-6 (4) y 6-3 sobre la húngara Anna Bondár. En ese partido, la mexicana salvó tres puntos de set cuando estaba abajo 5-3 en la primera manga, antes de recuperarse y llevar el parcial al desempate. Ese triunfo también le permitió revertir su reciente derrota ante Bondár en Seúl, donde había caído por 2-6, 6-3 y 6-1. Sin embargo, su recorrido en China terminó frente a la segunda cabeza de serie, que inició su participación directamente en la segunda ronda. Sabalenka enfrentará ahora a la checa Nikola Bartůňková, sembrada número 26, quien avanzó después de vencer a Magdalena Fręch por 6-2 y 6-2.