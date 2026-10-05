Remontan Cerveceros ante Padres y toman ventaja 2-0

Con el triunfo, los Cerveceros quedan a una victoria de avanzar por segundo año consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional

Los Cerveceros de Milwaukee remontaron en la novena entrada para vencer 4-3 a los Padres de San Diego y tomar ventaja de 2-0 en la Serie Divisional de la Liga Nacional.

Jackson Chourio conectó un sencillo de dos carreras ante Mason Miller con dos outs en el último inning para darle la vuelta al marcador y poner a Milwaukee a una victoria de avanzar.

¿Cómo remontaron los Cerveceros en la novena entrada?

San Diego llegó al último inning con ventaja de 3-2 y Miller ingresó para buscar su primer salvamento de seis outs desde 2024. Tras retirar al primer bateador, permitió bases por bolas a Christian Yelich y Sal Frelick.

Andrew Vaughn elevó y Gary Sánchez recibió pasaporte, preparando el turno decisivo de Chourio.

El venezolano conectó una recta de 101.3 mph que pasó más allá del intento de Jake Cronenworth y permitió que Yelich y Frelick anotaran las carreras de la remontada.

Frelick se deslizó de cabeza para superar el tiro de Jackson Merrill y completar el triunfo de Milwaukee.

¿Cuántos lanzamientos realizó Mason Miller?

Miller realizó 40 lanzamientos, su mayor cantidad desde 2023, y superó las 100 mph en 18 ocasiones.

Su lanzamiento más rápido alcanzó las 103.5 mph y fue bateado de foul por Chourio durante el turno que terminó definiendo el encuentro.

¿Cómo se desarrolló el juego entre Padres y Cerveceros?

Los Padres se habían adelantado 2-0 mientras Michael King retiraba a sus primeros 14 bateadores.

En la quinta entrada, Frelick produjo una carrera para Milwaukee con un sencillo después de un doble de Yelich.

San Diego recuperó la ventaja en la séptima con un sencillo productor de Ty France, después de que Fernando Tatis Jr. llegó a primera por un error de David Hamilton.

Milwaukee respondió y se acercó 3-2 cuando Garrett Mitchell anotó desde tercera tras un doble error de Cronenworth.

¿Qué sigue para los Cerveceros en los playoffs?

Con el triunfo, los Cerveceros quedan a una victoria de avanzar por segundo año consecutivo a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional.

El Juego 3 de la Serie Divisional se disputará el martes en San Diego.