Remontan Auténticos Tigres y vencen 19-14 a Leones UANQ

Los tricampeones de la Conferencia Jacinto Licea Mendoza sufrieron ante Leones de la UANQ, que estuvieron cerca de dar la sorpresa en el Gaspar Mass.

Los Auténticos Tigres de la UANL tuvieron que exigirse al máximo para superar 19-14 a los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro (UANQ) en duelo correspondiente a la Conferencia Dr. Jacinto Licea Mendoza de la categoría Intermedia, disputado en el estadio Gaspar Mass.

El encuentro comenzó con 35 minutos de retraso debido a la llegada tardía del equipo queretano. Sin embargo, el contratiempo no afectó a los Leones, que pusieron en aprietos a los actuales tricampeones de la conferencia al tomar ventaja en dos ocasiones durante el partido.

Leones sorprenden con la primera anotación del partido

Durante el primer cuarto, los Auténticos Tigres tuvieron dificultades para encontrar ritmo ofensivo. El pateador César Aquiles Tello falló un intento de gol de campo y poco después el receptor abierto Paulo Damián Pérez perdió el balón tras una recepción.

La jugada fue aprovechada por la defensiva queretana, cuando Joshua Israel González recuperó el balón y generó una serie ofensiva que terminó en touchdown. El mariscal de campo Nicolás Montalvo conectó un pase de cinco yardas con Iker Vidal, mientras que Marat Hakim convirtió el punto extra para colocar el 7-0.

Auténticos Tigres reaccionan antes del descanso

Con el mariscal de campo Pedro Benjamín Ruiz al mando, los felinos de San Nicolás de los Garza comenzaron a recuperar terreno. Aunque Ruiz sufrió una intercepción de Joshua Israel González, posteriormente lograron acercarse en el marcador.

César Aquiles Tello acertó un gol de campo de 26 yardas para el 7-3. Minutos después, cuando restaban 50 segundos para terminar la primera mitad, el receptor Pedro Antonio Galván atrapó un pase de siete yardas de Ruiz para darle la vuelta al marcador 10-7, con el punto extra de Tello.

Leones retoman la ventaja en el tercer cuarto

Tras el descanso, los Leones volvieron a sorprender al ataque de los Auténticos Tigres. En una jugada tipo Wildcat, Santiago Nicolás Fernández avanzó dos yardas hasta la zona de anotación para devolverle la ventaja a su equipo.

La anotación fue acompañada por el segundo punto extra de Marat Hakim, lo que colocó el marcador 14-10 a favor del conjunto queretano.

No obstante, la defensiva local respondió en el cierre del tercer cuarto. El corredor Esteban Barrera fue detenido dentro de su propia zona de anotación por el liniero defensivo Diego Emilio de la Rosa, acción que derivó en un safety que acercó a los Auténticos Tigres 14-12 en el marcador.

Auténticos Tigres toman el control en el último período

El último cuarto terminó siendo decisivo para los actuales campeones de la conferencia. Con una ofensiva más ordenada, el mariscal Pedro Benjamín Ruiz volvió a encontrar a su receptor Pedro Antonio Galván.

La dupla repitió la fórmula que les había funcionado en la primera mitad. Ruiz lanzó un pase de 15 yardas que Galván aseguró dentro de la zona de anotación para darle la ventaja definitiva a los Auténticos Tigres 19-14.

Una jugada defensiva frena el intento final de los Leones

Los Leones de la Universidad Anáhuac Querétaro mantuvieron la presión hasta los últimos minutos del encuentro y estuvieron cerca de recuperar la ventaja. La ofensiva queretana avanzó hasta colocarse a una yarda de la zona de anotación norteña.

Sin embargo, cuando el corredor Santiago Zoe Sosa intentaba cruzar las diagonales, perdió el balón en una jugada que cambió el desenlace del partido.

El profundo Luis Adrián Ochoa reaccionó de inmediato y recuperó el ovoide en el aire, evitando la anotación y terminando con las aspiraciones de los Leones de concretar la sorpresa de la jornada.

Con esta jugada defensiva, los Auténticos Tigres de la UANL aseguraron el triunfo 19-14 en el estadio Gaspar Mass, en un partido en el que tuvieron que venir de atrás para mantener su condición de tricampeones dentro de la Conferencia Dr. Jacinto Licea Mendoza de la categoría Intermedia.