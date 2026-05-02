¿Remonta? Tigres arrastra mal historial en Liguilla vs. Chivas

Ambos equipos se enfrentaron en cuatro ocasiones en la Liguilla, incluidas dos Finales cardíacas, por lo que el espectáculo está garantizado

Este sábado inicia la fiesta grande del fútbol mexicano y una de las llaves más parejas, aunque la tabla de posiciones diga lo contrario, es la de Chivas contra Tigres, pues el "Rebaño Sagrado" fue sublíder del torneo, mientras que los felinos avanzaron en séptimo.

Sin embargo, hay algo muy a tener en cuenta, y es que el Guadalajara es el que ha salido victorioso más veces cuando se toparon en Liguillas, pues pasó tres de cuatro ocasiones.

Estos fueron sus cruces

Su primera llave se remonta a hace casi 20 años, cuando rojiblancos y auriazules se midieron en los Cuartos de Final del Clausura 2007 y los tapatíos avanzaron de forma aplastante.

En ese entonces, los dirigidos por el "Chepo" de la Torre avanzaron a Semifinales con un contundente 6-3 global, pues tenían en sus filas a estrellas como el "Maza" Rodríguez, Ramón Morales, el "Venado" Medina, "Bofo" Bautista y Omar Bravo.

Un delantero de época, una leyenda viviente... 👏



El #Acceso de hoy, en el emotivo homenaje a André-Pierre Gignac en el Volcán. 🔥🐯



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Pasaron cuatro años para que ambos se volvieran a ver las caras y se dio previo al inicio de la era dorada de Tigres, pues en el Clausura 2011, ambos se toparon en Cuartos de Final, pero nuevamente Chivas se fue con la mano en alto luego de ganar 4-2 el global, incluso cerrando en el "Volcán", donde el local es casi infalible.

La más polémica de todas

Seis años después de ese último triunfo rojiblanco, llegó el Clausura 2017, un certamen muy especial para el "chiverío" y uno amargo para los felinos, pues ambos se enfrentaron en la Final, donde se tomó una de las decisiones más polémicas de los últimos años.

Ambas instituciones tenían planteles de lujo; Tigres llegaba como el vigente campeón y tenía un equipazo con nombres como Nahuel Guzmán, "Chaka" Rodríguez, el ahora entrenador Guido Pizarro, Ismael Sosa, Lucas Zelarayán, Damián Álvarez y André Pierre Gignac, todos comandados por el "Tuca" Ferreti.

Pero Chivas no era la excepción, pues Matías Almeyda armó un plantelazo con nombres como Jair Pereira, Carlos Salcido, "Gallo" Vázquez, Orbelín Pineda y Rodolfo Pziarro.

🇫🇷🐯 | EL MENSAJE DE LA AFICIÓN A GIGNAC.



Con la inminente salida de Gignac de Tigres, la afición felina le dedica un mensaje al francés.#AztecaDeportes pic.twitter.com/i9kTXbOzTU — Azteca Noreste Deportes (@deportesazteca7) April 28, 2026

Ese día se vivió una Final cardíaca, que tuvo que definirse por una polémica arbitral, pues Luis Enrique Santander decidió no marcar un posible penal sobre Ismael Sosa, que pudo ser el empate para Tigres, que tuvo que ver a Chivas coronándose nuevamente después de muchos años y puso la pizarra 3-0 en eliminatorias.

La venganza se sirve fría

Tardó, pero la revancha le llegó a Tigres y algunos dirían que con creces. Era el Clausura 2023 y entonces Tigres avanzó como séptimo de la tabla a esa Liguilla, mientras que Chivas fue tercero.

Ese semestre pudo ser trágico para los regios, pues vivieron un drama en el banquillo porque Diego Cocca dirigió apenas unos partidos y decidió renunciar para irse con la Selección; su puesto lo tomó el "Chima" Ruiz, quien no logró hacer funcionar el equipo, por lo que Robert Dante Siboldi tuvo que entrar como "bombero".

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Bajo su mando, los felinos tuvieron un paso legendario en Liguilla, pasando desde Repechaje y eliminando al superlíder Monterrey en una serie histórica, pero ni eso se comparó con lo que fue la Final contra el Guadalajara.

Nuevamente con el Akron como testigo, los tapatíos estuvieron 2-0 arriba antes del medio tiempo, por lo que la mesa estaba puesta para volver a la gloria, sin embargo, el fútbol tenía otros planes.

Al 65' llegó el gol de Gignac que le dio vida a los suyos, Córdova empató la serie al 71 y en tiempo extra, un heróico cabezazo de Guido Pizarro le dio a los suyos su octava estrella. Esta es la única vez que Tigres le ganó una eliminatoria a Chivas.