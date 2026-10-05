Remonta Portugal ante Noruega y sigue invicto en torneo

Con anotaciones de João Cancelo y Gonçalo Ramos, el conjunto luso sumó doce puntos en la UEFA Nations League tras un duelo intenso.

La selección de Portugal mantuvo su marcha perfecta en la UEFA Nations League tras remontar y vencer 2-1 a Noruega en la cuarta jornada del Grupo D. Con este triunfo en casa, el conjunto luso llegó a 12 puntos posibles y afianzó su liderato absoluto en la tabla de posiciones.

El cuadro visitante abrió el marcador al minuto 36 cuando Kristoffer Ajer, asistido por Martin Ødegaard, conectó un remate al fondo de las redes. La respuesta lusa fue inmediata: al 38', João Cancelo igualó las acciones a pase de Nuno Mendes. Cabe destacar que Cancelo ya jugaba amonestado tras recibir una tarjeta amarilla al minuto 12'. En el segundo tiempo, el dominio portugués se concretó al 79' con el gol de la victoria firmado por Gonçalo Ramos a pase de João Félix, el cual fue validado tras la revisión del VAR al 81'.

Buscando variantes ante el marcador adverso, el estratega noruego decidió ajustar su ataque y realizó la salida de su estrella Erling Haaland al minuto 67' para dar entrada a Jørgen Strand Larsen. Hacia el cierre del encuentro, el clima se calentó en la cancha, cuando Francisco Conceição fue expulsado con tarjeta roja al minuto 86', dejando a Portugal con diez hombres, mientras que Bruno Fernandes también vio la tarjeta amarilla al 88'. Pese a la inferioridad numérica en los minutos finales, el cuadro local sostuvo el resultado ante una Noruega que se frena en el fondo del grupo.