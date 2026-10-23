Remonta Philadelphia 27 puntos y vence a Cleveland

Tyrese Maxey lideró a los 76ers con 32 puntos para la remontada por 114-106 ante los Cavaliers, que llegaron a tener una ventaja de 27 unidades

Los Philadelphia 76ers remontaron este jueves una desventaja de 27 puntos y derrotaron por 114-106 a los Cleveland Cavaliers en el primer partido de LeBron James como local con su nuevo equipo, después de estrenarse con victoria en el Madison Square Garden de Nueva York.

LeBron James se estrenó como local con Philadelphia ante su exequipo, unos Cavs con los que fue campeón de la NBA en 2016.

Tyrese Maxey encabezó a los Sixers con 32 puntos y 6 asistencias, acompañado por Joel Embiid (24 puntos y 7 rebotes), Jaylen Brown (21 puntos y 8 rebotes) y LeBron (17 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias).

Donovan Mitchell terminó con 32 puntos y 10 rebotes para Cleveland, que disputaba su primer encuentro de la temporada. Evan Mobley aportó 18 puntos y 8 rebotes, mientras que James Harden sumó 16 puntos y 5 asistencias entre los abucheos de su antigua afición.

LeBron recibió al equipo con el que conquistó el campeonato de 2016, al derrotar por 4-3 a los Golden State Warriors en las Finales. Jugó en Cleveland en dos etapas, de 2003 a 2010 y de 2014 a 2018. Ahora disputa su temporada 24 en la NBA, un registro inédito que conmemora con un parche especial.

Los Cavaliers tomaron el control con un parcial de 21-5 después del empate a 11 y alcanzaron los 16 puntos de ventaja en el primer cuarto. Mitchell anotó 12 puntos en ese período y añadió 10 en el segundo, sin fallar ninguno de sus 5 lanzamientos de campo.

Cleveland llegó a dominar por 60-33 y se marchó al descanso con una renta de 24 puntos (69-45). Mitchell llevaba 22, Mobley 15 y Jarrett Allen 14.

Maxey sostuvo a Philadelphia con 15 puntos y 6 aciertos en nueve tiros. LeBron apenas sumaba 5, Brown llevaba 4 con 2 de 8 en lanzamientos y Embiid acumulaba 9 con 3 de 10.

Pero todo cambió en la segunda mitad. Los Sixers abrieron el tercer período con un 8-0 y añadieron después otro parcial de 9-0 para acercarse a tres puntos (80-77). LeBron anotó 10 en ese cuarto, Maxey 9, Brown 7 y Embiid 6.

Philadelphia ganó el período por 37-21, aunque Cleveland conservó 8 puntos de margen (90-82), con 8 de Mitchell en ese tramo.

La remontada se completó con una canasta de Embiid que puso el 96-95, la primera ventaja local del encuentro, después de un arranque de último cuarto de 14-5. El parcial aumentó hasta el 20-5 y los Sixers se situaron por delante por 102-95.

Philadelphia cerró el último período con un 32-16 y limitó a Mitchell a 2 puntos en el último cuarto para hacerse con una vibrante victoria.