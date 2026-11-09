Remonta Max Verstappen del puesto 21 al podio en Brasil

El piloto neerlandés Max Verstappen, de Red Bull, segundo en el Gran Premio de Sao Paulo, Brasil, afirmó tras la carrera que es un buen resultado acabar en el podio después de haber salido desde la posición vigésima primera.
"Sí, ha sido una carrera complicada. Creo que las primeras vueltas, por supuesto, fueron muy importantes. Adelanté a muchos coches y, de hecho, esa primera tanda de vueltas, creo que con los neumáticos intermedios, fue realmente muy, muy buena", dijo el cuatro veces campeón.
"Por desgracia, después de eso, no sé si sufrimos algún tipo de daño, porque el coche se comportaba de forma totalmente opuesta a lo que había notado durante todo el fin de semana, con un equilibrio realmente extraño", reveló.
"Una vez que me situé en la segunda posición, no pude avanzar mucho más. Así que tenemos que entender qué falló ahí. Pero, bueno, salir desde la P21 y subir al podio en segunda posición creo que es un resultado muy bueno", destacó Verstappen.
Su compañero de equipo, el francés Isack Hadjar, completó el podio de Interlagos y dijo.
"Fue muy, muy difícil, todo un reto, sobre todo al cambiar de los neumáticos intermedios a los blandos, evitando las trampas".
"Fue extremadamente difícil, sobre todo en el pit lane. Ya se vio lo complicado que era conducir, y luego llovió más al final. Estoy muy contento de haber acabado tercero hoy. Pero tengo que seguir cometiendo menos errores, porque podría haber evitado una situación un poco incómoda con Max", agregó el francés.
"Así que sí, solo quiero pedir disculpas porque creo que en esa tanda podría haberme mantenido un poco más en la pista", confesó.
Con este resultado en la pista de Interlagos, la escudería Red Bull logró colocar a ambos monoplazas en los peldaños de honor tras sortear las complicadas condiciones meteorológicas del trazado brasileño, consolidando puntos valiosos en el campeonato antes del cierre de la temporada.