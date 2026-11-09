Remonta Max Verstappen del puesto 21 al podio en Brasil

"Sí, ha sido una carrera complicada. Creo que las primeras vueltas, por supuesto, fueron muy importantes. Adelanté a muchos coches y, de hecho, esa primera tanda de vueltas, creo que con los neumáticos intermedios, fue realmente muy, muy buena", dijo el cuatro veces campeón.

"Por desgracia, después de eso, no sé si sufrimos algún tipo de daño, porque el coche se comportaba de forma totalmente opuesta a lo que había notado durante todo el fin de semana, con un equilibrio realmente extraño", reveló.

"Una vez que me situé en la segunda posición, no pude avanzar mucho más. Así que tenemos que entender qué falló ahí. Pero, bueno, salir desde la P21 y subir al podio en segunda posición creo que es un resultado muy bueno", destacó Verstappen.