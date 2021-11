¡Regresó Thauvin y Tigres ganó!

Tigres venció a los Venados de la Liga de Expansión

Por: Alejandro Aguirre

noviembre, 13, 2021 12:16

Los Tigres de Miguel Herrera, sostuvieron partido amistoso y de preparación de cara a la liguilla del fútbol mexicano, al recibir en la cancha del Universitario a los Venados de Mérida de la Liga de Expansión, ganando los auriazules dos goles contra cero, y destacándose el regreso a las canchas de Florián Thauvin quien jugó por espacio de 28 minutos.

Nahuel, Ayala, Salcedo, Pizarro, Aquino, Fulgencio, ´Carioca´, Vigón, Leo, ´Diente´ y Gignac, fueron los once seleccionados por el ´Piojo´ para iniciar el partido, el cual por cierto arrancó con una intermitente lluvia y por ende pasto mojado, que provocó los jugadores se cuidaran en cada acción. Acá la novedad era la no alineación de Luis Quiñones, quien por un problema estomacal no pudo ver acción.

Por parte de Mérida los titulares fueron Rafael Ramírez; Juan Martínez, Alfonso Luna, Rodrigo Noya, Héctor Ortegón, Pérez, Neri Cardozo, Miguel Mayo, López, Eduardo Herrera, y Ayron del Valle.

No obstante y pese a las condiciones climatológicas y del campo, los yucatecos buscando mostrarse ante un equipo de mayor envergadura, metían la pierna fuerte, y Aquino, Leo y Salcedo, sentían la intensidad de la visita en distintas acciones.

Gignac fue quien tuvo mayores chances al frente, primero con un tiro libre que atajó el arquero Ramírez, después con una chilena en la que mandó el balón por encima del travesaño, y otro intento más en mano a mano en que desvió su intento.

El complemento Herrera utilizó un once totalmente distinto con Ortega, Purata, Ávalos, Cruz, Venegas, Dueñas, Mota, Sierra, David Ayala, Thauvin y Toro Garza, y con ellos vinieron los goles.

Primero fue Ávalos al ´66 en jugada individual en la que roba balón y después vence al arquero, y un minuto después David Ayala a pase del francés Florián Thauvin que así se mostraba en su retorno.

Tras 28 minutos de actividad, el campeón del mundo salió del terreno de juego dejando su lugar al canterano Alan Ramos.

El resto del partido fue de trámite, con 22 jugadores sobre el terreno de juego distintos a los que habían iniciado, y con un buen sabor de boca para las huestes de Miguel Herrera, por el triunfo de dos por cero, y por saber que de nuevo cuentan con Florián.