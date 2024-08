 Regresó JM Celaya a Monterrey y fue recibido con gran fiesta

(Me siento) Contento, me hacen llorar, esperaba a mi mamá, sí, esperaba ver a mi familia también, pero no esperaba el mariachi, no esperaba tanta gente, no esperaba tanto bullicio, me siento muy contento”, dijo a su llegada a la Sultana del Norte.

"Meme" Celaya consiguió la presea de plata en la disciplina de clavados sincronizados desde el trampolín de los tres metros, donde hizo mancuerna con el también atleta representativo de Nuevo León, Osmar Olvera.

Sí se puede, pero la parte es difícil, aférrense a su sueño, no se pierdan en el camino. Va a haber momentos muy difíciles y tienes que recordar por qué empezaste y dónde quieres llegar y únicamente enfocarse en esa meta, es todo un balance, con lo muy malo viene lo muy bueno y aquí está, dijo el atleta siempre con una sonrisa en su rostro, mientras mostraba su medalla olímpica.