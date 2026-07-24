¿Regresará la Liga MX en la nueva entrega EAFC 27?

Los rumores alrededor de EAFC 27 también incluyen la posible reincorporación del Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos

La expectativa por EAFC 27 comienza a crecer y, con ella, también los rumores sobre uno de los regresos más esperados por los aficionados mexicanos: la posible reincorporación de la Liga MX a la popular franquicia de videojuegos, después de cinco entregas de ausencia.

Las especulaciones cobraron fuerza el 22 de julio, cuando EA Sports presentó la portada de la edición estándar, protagonizada por el delantero francés Kylian Mbappé.

Más allá de la presencia del futbolista, algunos elementos incluidos en la imagen despertaron el interés de la comunidad, que comenzó a buscar posibles pistas sobre el contenido del nuevo título.

Un trofeo desata rumores sobre la Liga MX

Entre los detalles que mayor conversación generaron en redes sociales aparece un trofeo con características similares al utilizado en el futbol mexicano.

Aunque su presencia no confirma ninguna licencia, la imagen fue interpretada por parte de los aficionados como una posible señal del retorno de los clubes nacionales.

La expectativa aumentó después de que Xolos de Tijuana interactuara con la publicación oficial de EA Sports, un gesto que alimentó las versiones sobre la presencia de la Liga MX en el videojuego. Sin embargo, esa participación tampoco representa, por sí sola, un anuncio oficial.

El eventual regreso tendría especial relevancia para los seguidores mexicanos, quienes durante los últimos años no han podido utilizar a los equipos de la Liga MX dentro de la franquicia de EA Sports debido al acuerdo de exclusividad firmado con la compañía japonesa Konami para eFootball.

¿Cuál fue el último videojuego donde apareció la Liga MX en la franquicia de EA Sports?

FIFA 22 fue la última entrega que contó con la Liga MX.

Posteriormente, el futbol mexicano concluyó su relación con EA Sports y firmó un acuerdo de exclusividad por tres años con Konami, que incorporó los clubes, uniformes y otros elementos oficiales de la competencia a eFootball.

Como parte de aquella alianza, también fueron recreados distintos inmuebles del futbol nacional, entre ellos:

Estadio Universitario

Estadio Olímpico Universitario

Estadio Azteca

Estadio Akron

También se especula sobre el regreso del Estadio Azteca

Los rumores alrededor de EAFC 27 también incluyen la posible reincorporación del Estadio Azteca, uno de los escenarios más emblemáticos del futbol mexicano. Por ahora, su aparición tampoco ha sido confirmada por los desarrolladores.

Hasta el momento, ni la Liga MX ni la Federación Mexicana de Futbol han anunciado oficialmente un acuerdo con EA Sports.

La posible licencia permanece en el terreno de la especulación, por lo que será necesario esperar a que la compañía revele la lista de ligas, equipos y estadios incluidos en la nueva entrega.