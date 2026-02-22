Regresa Yohander Méndez a la rotación de Sultanes

La primera etapa de Méndez con Sultanes se dio en 2022 y fue determinante para el club; ese año firmó marca de 7-0 en 15 aperturas

Los Sultanes de Monterrey suman experiencia internacional a su cuerpo de lanzadores con el retorno del zurdo venezolano Yohander Méndez, quien vuelve a la organización tras su paso por el béisbol asiático y el circuito invernal.

Trayectoria en Grandes Ligas

Nacido en Valencia, Venezuela, Méndez debutó en 2016 en las Grandes Ligas con los Texas Rangers, organización con la que trabajó durante cuatro temporadas. En ese lapso acumuló 20 apariciones —cinco de ellas como abridor—, lanzó 47.2 entradas y registró 33 ponches, dejando marca de 3-3.

Su experiencia en el máximo nivel le permitió consolidar un repertorio basado en control, rompientes y manejo de situaciones de presión, características que ahora aportará nuevamente al conjunto regiomontano.

Rendimiento destacado en su primera etapa en Monterrey

La primera etapa de Méndez con Sultanes se dio en 2022 y fue determinante para el club. Ese año firmó marca de 7-0 en 15 aperturas, con 61 ponches, efectividad de 2.78 y WHIP de 1.26, consolidándose como uno de los brazos más confiables del staff y pieza importante en la conquista del campeonato de la Zona Norte.

Experiencia reciente en Asia y el Caribe

Tras su paso por la Liga Mexicana de Béisbol, el zurdo continuó su carrera en Asia. En 2023 y 2024 lanzó para los Yomiuri Giants del béisbol japonés, donde acumuló 176 ponches en ese periodo. Posteriormente, en 2025, militó con los Uni-President Lions en Taiwán, temporada en la que registró foja de 10-6 con efectividad de 3.51.

En el ámbito invernal, también ha tenido protagonismo con los Navegantes del Magallanes en Venezuela, equipo con el que logró el campeonato y participación destacada en la Serie de las Américas 2026. Además, superó la cifra de 100 ponches de por vida en la LVBP.

Refuerzo estratégico para la nueva temporada

El regreso de Yohander Méndez representa una apuesta por profundidad y experiencia en la rotación regiomontana. Con recorrido en distintas ligas internacionales y antecedentes sólidos en Monterrey, el lanzador vuelve como un elemento clave para fortalecer el pitcheo de Sultanes y mantener al equipo en la pelea dentro de la Liga Mexicana de Béisbol.