¡Regresa! Verstappen gana su primer GP en Bahréin en 2026

El cuatro veces campeón mundial, el piloto neerlandés, sumó su triunfo número 72 de su carrera, tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría

Max Verstappen conquistó este domingo el caótico Gran Premio de Bahréin, disputado en el circuito de Malasia, para conseguir su primera victoria de la temporada en la Fórmula 1.

El cuatro veces campeón mundial, el piloto neerlandés, sumó su triunfo número 72 de su carrera, tercera mejor marca histórica de victorias en la categoría.

Andrea Kimi Antonelli, por la escudería Mercedes, terminó segundo y fortaleció su liderato del campeonato, mientras que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) completó el podio.

La carrera comenzó con más de una hora y media de retraso debido a la lluvia, en una jornada marcada también por interrupciones y problemas de software durante la vuelta de formación.

Antonelli llegó a 320 puntos en el campeonato y ahora aventaja por 84 unidades a su compañero George Russell, quien abandonó a seis vueltas del final debido a un aparente problema en la unidad de potencia de su Mercedes.

El abandono de Russell permitió al joven piloto italiano consolidar todavía más su posición al frente de la clasificación, mientras Verstappen recuperó protagonismo con su primer triunfo del año.

El monegasco Charles Leclerc terminó cuarto, seguido por el francés Isack Hadjar, compañero de Verstappen en Red Bull.

'Checo' Pérez termina 19.º en el Gran Premio de Bahréin

Por su parte, Sergio "Checo" Pérez calificó como “muy dura” la carrera que disputó este domingo, donde terminó en decimonovena posición.

El piloto tapatío explicó que la estrategia inicial de su equipo se vio condicionada por las condiciones de la pista, pues esperaban que el asfalto se secara antes de lo que finalmente ocurrió.

"Ha sido una carrera muy dura hoy. Pensábamos que el asfalto se iba a secar mucho antes de lo que lo hizo; pero después de la primera vuelta me di cuenta de que era realmente complicado mantener el coche en pista", señaló.

Explicó que el equipo decidió realizar una parada en pits para colocar neumáticos intermedios, una decisión que inicialmente permitió mejorar el comportamiento de su Cadillac.

Además, consideró que la estrategia estaba funcionando porque también habían logrado ampliar la distancia respecto a los autos que marchaban detrás.

Alonso consigue su mejor resultado del año

Fernando Alonso finalizó octavo y consiguió su mejor resultado de la temporada con Aston Martin. El doble campeón mundial sumó puntos por tercera ocasión en 2026, después de terminar décimo en Mónaco y noveno en Países Bajos.

A sus 45 años y recién renovado con Aston Martin, Alonso volvió a protagonizar una carrera destacada pese al rendimiento limitado de su AMR26.

El australiano Oscar Piastri terminó sexto para McLaren, seguido por el neozelandés Liam Lawson, mientras que Lando Norris fue noveno.

La competencia correspondió al Gran Premio de Bahréin, aunque fue trasladada al circuito de Sepang debido a la situación derivada de la guerra en Irán. La Fórmula 1 no competía en Malasia desde 2017.