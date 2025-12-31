Regresa Salomón Rondón al Pachuca para el Clausura 2026

Rondón, veterano de 36 años, regresa al fútbol mexicano luego de vestir la camiseta del Real Oviedo español, equipo que forma parte del Grupo Pachuca

El Pachuca anunció el regreso del venezolano Salomón Rondón como un héroe que reforzará al equipo en el torneo Clausura 2026 que arranca en enero próximo.

"Regresa el rey. Recibimos al héroe que tuvo la valentía de volver. Salomón Rondón", afirmó el equipo en un video al estilo del viejo oeste con el que dieron la bienvenida al delantero.

Rondón, veterano de 36 años, regresa al fútbol mexicano luego de vestir la camiseta del Real Oviedo español, equipo que forma parte del Grupo Pachuca, que también es propietario de los Tuzos.

En el Oviedo, al que fue cedido para la temporada 2025-2026, Rondón marcó dos goles y mostró liderazgo como capitán, lo cual fue reconocido por algunos jóvenes del equipo.

Salomón Rondón vivió una de las mejores etapas de su carrera en su primera etapa con el Pachuca en la temporada 2024.

Con los Tuzos fue campeón de la Copa de Campeones de Concacaf, además ayudó a obtener el Derbi de las Américas, con goleada 3-0 sobre Botafogo, y el Challenger de la FIFA, con victoria en penaltis sobre Al-Ahly de Egipto.

En el partido por la Copa Intercontinental disputada en Doha, fue parte de los Tuzos que cayeron ante el Real Madrid.

El Pachuca debutará en el Clausura 2026 el próximo 10 de enero en partido ante el Guadalajara.