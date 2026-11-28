El portero del Andorra comenzó a entrenar por separado, luego de permanecer alejado de las canchas tras el incidente en el que murió Jesús de Miguel

El portero Jesús Owono retomó la actividad deportiva con el FC Andorra, aunque todavía trabaja por separado del resto del equipo, luego de permanecer alejado de los entrenamientos tras el incidente en el que murió el delantero Jesús de Miguel.

Carles Manso, integrante del cuerpo técnico del conjunto dirigido por Gerard Piqué y Jaume Nogués, confirmó que el guardameta comenzó hace aproximadamente una semana a realizar ejercicios individuales, sin embargo aclaró que este avance no significa que esté listo para reincorporarse a la dinámica grupal.

La vuelta de Owono se desarrolla de manera gradual y está condicionada por su evolución emocional, así como por el acompañamiento psicológico que recibe.

Su regreso será gradual y sin fecha definida

Manso explicó que el futbolista necesitaba salir de casa y recuperar algunas de las actividades que han formado parte de su vida desde pequeño, entre ellas entrenar y mantenerse en movimiento.

“No sé cuándo volverá a estar con el grupo. Este es un proceso que él está haciendo con los psicólogos. Él necesitaba salir de casa y volver a esta vida que llevaba desde pequeñito, es decir, entrenando, moviéndose y que le toque el aire”, señaló.

De acuerdo con el integrante del cuerpo técnico, el propio Owono decidió comenzar a entrenarse por separado para recuperar sensaciones y confianza, sin establecer todavía una fecha para volver a trabajar junto a sus compañeros.

Owono volvió a aparecer en un partido del Andorra

El guardameta también reapareció públicamente el viernes pasado, durante el encuentro entre el FC Andorra y el Leganés, disputado en el Nou Estadi de la FAF de Encamp, correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, la Segunda División española.

Su presencia en el estadio representó uno de sus primeros acercamientos al entorno del equipo desde el fallecimiento de Jesús de Miguel, ocurrido el 3 de noviembre.

El incidente tuvo lugar el 2 de noviembre, durante el partido entre el FC Andorra y el CD Tenerife, y marcó un periodo de ausencia para el portero.

La sanción que recibió tras el incidente

Además del impacto personal y deportivo de lo ocurrido, Owono recibió una suspensión de 12 partidos. De acuerdo con la información disponible, el guardameta ya había cumplido uno de esos encuentros.

Por ahora, el FC Andorra no ha establecido cuándo podrá reincorporarse a los entrenamientos con el resto del plantel. Su regreso dependerá de cómo avance su proceso psicológico y de cuándo se encuentre preparado para retomar la actividad colectiva.