 Regresa Michael Jordan a la NBA como colaborador especial

Michael Jordan, seis veces campeón NBA con los Chicago Bulls, analizará los partidos de la liga de baloncesto estadounidense en NBC a partir de la próxima temporada, según informó este lunes la cadena norteamericana.

La cadena estadounidense no ha dado detalles específicos sobre el tipo de colaboración con Michael Jordan.

A legendary addition to our team!



We’re thrilled to welcome Michael Jordan as a special contributor to the NBA on NBC and Peacock. pic.twitter.com/Pjsq8tokfi