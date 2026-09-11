Regresa J.J. Ávila a Fuerza Regia para la recta final

La directiva del club confirmó el retorno del jugador galardonado como MVP en 2023 con la meta de buscar un nuevo campeonato.

El baloncestista mexicoamericano J.J. Ávila se reincorpora al plantel de Fuerza Regia para disputar el cierre de la temporada 2026 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), así lo informó el equipo en sus redes sociales con un mensaje.

Una historia que ya conoce de campeonatos. J.J. Ávila vuelve a ponerse los colores de Fuerza Regia, equipo con el que ya levantó tres títulos de la LNBP y escribió capítulos importantes de nuestra historia. Experiencia, identidad y un viejo conocido que regresa a casa para seguir sumando. ¡Qué gusto tenerte de vuelta, J.J.!. Agregó el equipo regio a su publicación.

El seleccionado nacional regresa a la institución norteña con la que conquistó tres títulos de liga en los años 2018-2019, 2020 y 2023, periodo en el que además fue distinguido como el Jugador Más Valioso (MVP) de las Finales en la edición 2023.

Ávila, quien ostenta cuatro campeonatos en el circuito profesional tras su reciente paso con los Diablos Rojos del México, se suma al esquema del equipo con el objetivo de reforzar la plantilla de cara a la fase decisiva del torneo.

Retorno clave para las aspiraciones de Fuerza Regia

La directiva del club destacó que el retorno del ala-pívot aportará experiencia e identidad a la escuadra en su aspiración por disputar el campeonato de la presente campaña.