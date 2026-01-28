Registra Cole Palmer su icónica celebración de 'frío'

El delantero del Chelsea difundió un video en redes sociales en el que se muestra el logotipo de su celebración que acompañará a la marca

Cole Palmer, jugador del Chelsea inglés, registró oficialmente su icónica celebración del "cold" (frío) y lo ha anunciado este martes a través de un video difundido en sus redes sociales, en el que se muestra el logotipo que acompañará a la marca.

"Estoy atento y sé lo que hago. Todo está calculado. Solo me estoy divirtiendo siendo yo mismo. Esto se construye", afirma el internacional inglés en el video, difundido tanto en su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de ocho millones de seguidores, como en TikTok, plataforma en la que supera los 3 millones.

El logotipo del futbolista presenta sus iniciales 'CP' simulando la silueta de su característica celebración con los brazos cruzados y el "gesto de frío", que se utilizará en una amplia gama de prendas de ropa.

Mientras tanto, Palmer, que se perdió la victoria por 1-3 ante el Crystal Palace del domingo por unas leves molestias físicas, entrenó el lunes con el equipo de cara al duelo ante el Nápoles de la Champions, un partido en el que el club londinense se juega estar entre los ocho primeros, puestos que dan acceso directo a los octavos de final de la competición.