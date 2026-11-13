Regiomontano se lleva doble triunfo en taekwondo en Dakar 2026

Jorge Octavio Martínez obtuvo una medalla en la competencia individual y otra en la modalidad de Equipo Mixto en esta disciplina

El taekwondoín neoleonés Jorge Octavio Martínez Martínez conquistó este jueves su segunda medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026, tras subir al podio en la modalidad de Equipo Mixto junto con la delegación mexicana en la CID Arena del Complexe Iba Mar Diop.

El conjunto mexicano estuvo conformado por Guillermo Cortés, Aline Herrera, Jorge Martínez y Vania Mondragón.

El representante de Nuevo León integró el equipo tricolor que consiguió el tercer lugar después de superar una serie de enfrentamientos y remontar en el camino hacia las medallas.

La escuadra nacional comenzó su participación en los cuartos de final frente a Turquía, donde cayó por marcador de 2-0 rounds. Sin embargo, el equipo tricolor consiguió mantenerse en la competencia mediante el repechaje, instancia en la que derrotó 2-0 a Arabia Saudita.

México vence a Alemania a dos rounds y asegura el bronce

Con el resultado en el repechaje, el equipo mexicano avanzó al combate por el tercer lugar, donde enfrentó a Alemania.

En ese encuentro, los cuatro representantes nacionales se impusieron por marcador de 2-1 rounds, resultado que les permitió asegurar la medalla de bronce en la competencia por equipos.

En el primer round, México se llevó el round con un 10-7, mientras que en el segundo, el equipo germano logró conectar 37 puntos ante un complicado combate varonil donde superaron con solo siete puntos al equipo mexicano.

El último round y decisivo se vio dominado por guardias abiertas, donde los mexicanos contraatacaban las intenciones de los alemanes, quienes proponían una pelea bastante cerrada con patadas que solo marcaban distancia. Pero fue un giro en la cabeza lo que recobró la confianza de los jóvenes mexicanos para avanzar y responder de manera rápida y efectiva hasta concretar el tercer lugar con un 24-10.

Con esta presea, Jorge Octavio Martínez Martínez cerró su participación en Dakar 2026 con dos medallas de bronce: una obtenida en la competencia individual y otra en la modalidad de Equipo Mixto.