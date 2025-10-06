Regiomontano Rashib Martínez se roba la noche con TKO

El peleador hizo estallar al público del Gimnasio Mario J. Montemayor al vencer por nocaut técnico a su rival Lamberto Macías

El poder, la técnica y la garra de Rashib Martínez se combinaron a la perfección para ofrecer una de las mejores actuaciones de su carrera. La noche de este viernes, en el Gimnasio Mario J. Montemayor, el regiomontano se lució ante su gente con un triunfo categórico que hizo vibrar a toda la afición.

En combate pactado a ocho rounds en la división de peso supergallo, Martínez dominó de principio a fin al sinaloense Lamberto Macías, a quien venció por nocaut técnico al minuto con 46 segundos del quinto asalto.

Desde el primer round, Rashib salió decidido a imponer respeto. Aunque Macías mostró ímpetu y buscó el intercambio, el regiomontano resistió bien un cruzado temprano y terminó imponiéndose con mejores combinaciones.

En el segundo round, Martínez comenzó a tomar control total de la pelea. Se veía más seguro, con una guardia firme y un plan claro, aunque aún medía el momento de soltar toda su artillería.

El tercer episodio mostró la evolución del combate: Rashib ya tenía el dominio, soltaba combinaciones rápidas y precisas, aunque por momentos cedía la iniciativa, dejando que Macías respirara.

Pero en el cuarto round, todo cambió. Martínez se encendió y soltó las manos sin tregua, castigando arriba y abajo, cerrando los espacios y mostrando una ofensiva imparable. Una poderosa combinación lo llevó a mandar a la lona al sinaloense, quien se reincorporó tras la cuenta de ocho, salvado apenas por la campana.

Para el quinto asalto, el desenlace era inevitable. Rashib salió con todo, como un cazador decidido a terminar el trabajo. Golpeó sin pausa, acorraló a su rival y volvió a enviarlo al suelo. Ante el castigo acumulado, el réferi Luis Medina decidió detener la pelea al 1:46 del round, decretando el nocaut técnico.

El público explotó en aplausos, y el manager Sergio Reyna subió de inmediato al cuadrilátero para felicitar a su pupilo por la gran victoria.

El ambiente se volvió electrizante cuando, con la inconfundible voz de Jorge Guerra, se escuchó el veredicto oficial enviado desde la mesa de jurado por el presidente de la Comisión de Box de Nuevo León, Pablo Terán, confirmando el triunfo de Rashib Martínez.

Con este resultado, el regiomontano ratifica su condición de serio contendiente dentro del peso supergallo mexicano, dejando claro que está listo para pelear por algo grande.

Con información de Isaac Guerra