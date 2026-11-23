Con 12 triunfos y el respaldo de dos excampeones mundiales en su desarrollo, Abdel comienza a reunir argumentos para enfrentar pruebas más exigentes

Abdel Paúl “The Alpha Dog” Cázares necesitó apenas un asalto para sumar su duodécima victoria como profesional. El boxeador regiomontano noqueó a José Carlos Hernández en el Palenque de la Feria Nacional de Durango y mantuvo su invicto con una actuación que resolvió mediante velocidad, combinaciones y una contundente izquierda.

El triunfo dejó al peleador originario de la colonia Linda Vista, en Guadalupe, Nuevo León, con récord de 12 victorias, ocho por nocaut y ninguna derrota. Hernández, procedente de Tijuana, Baja California, quedó con una marca de 10 triunfos y dos descalabros.

El enfrentamiento estaba pactado a ocho episodios en la división supergallo y formó parte de la función organizada por Zanfer Boxing el sábado 21 de noviembre, encabezada por Miguel Ángel “Piolín” Martínez frente al argentino Alan Nahuel Boncompagni.

Una ráfaga de golpes definió la pelea en el primer asalto

Desde el arranque, ambos intercambiaron golpes y buscaron establecer su distancia. Hernández intentó responder a los ataques del regiomontano, pero Cázares encontró el espacio para acelerar sus combinaciones y terminar el combate antes de que concluyera el primer capítulo.

A los 2:08 minutos del primer round, Abdel conectó una ráfaga que incluyó un volado de izquierda. El impacto obligó al tijuanense a apoyar una rodilla sobre la lona antes de caer por completo, sin poder continuar.

La definición convirtió un compromiso previsto para ocho asaltos en una nueva demostración de pegada para “The Alpha Dog”, quien ha resuelto antes del límite ocho de sus 12 presentaciones profesionales.

Con ello, dos terceras partes de sus victorias han llegado por nocaut, una cifra que acompaña su avance en una división en la que busca abrirse paso hacia rivales de mayor exigencia.

Del campeonato nacional a una nueva victoria fuera de casa

Entrenado por el excampeón mundial Jhonny González y firmado por Márquez Promotions, del también excampeón Juan Manuel Márquez, Cázares sumó otro resultado favorable en un año marcado por la conquista del campeonato nacional supergallo.

El regiomontano obtuvo ese cinturón al vencer por decisión unánime a Juan “Pikachu” Becerra en San Pedro Garza García Nuevo León. Después de diez episodios, las tarjetas de 99-89, 96-92 y 98-90 respaldaron su victoria, en un combate en el que también mandó a su adversario a la lona.

Con 12 triunfos y el respaldo de dos excampeones mundiales en su desarrollo, Abdel comienza a reunir argumentos para enfrentar pruebas más exigentes para en algún futuro próximo poder ser un contendiente a un título mundial de la división.