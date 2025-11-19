Regio estará con el Tricolor en la Copa América de Talla Baja

Con gran talento para el futbol, Ariel logró ser parte de la Selección Mexicana que estará participando en la Copa América de Talla Baja en Uruguay

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El futbol es un deporte que siempre ha estado rodeado de historias de éxito, que inspiran a toda una sociedad a seguir adelante, así es la de Ariel Alejandro Salazar, un regiomontano que estará representando a México en la Copa América de Talla Baja en Uruguay.

Ariel, desde pequeño tuvo el futbol presente.

“Me gustaba a mi cualquier deporte, cualquier deporte que fuera de correr, ahí estaba practicándolo, me metí a estudiar varios, pero específicamente el fútbol siempre fue de mi agrado desde niño”.

Aunque debido a su condición física, se tuvo que enfrentar a muchos retos.

“Obviamente el tema físico, pues sí, me costaba mucho el tema igualar un poquito la fuerza de mis demás amigos, a lo mejor enfrentando alguna carga, era yo creo que un esfuerzo doble o triple para mí”.

Sin embargo, esto no impidió de que estuviera cerca de ir a una visorias con los Rayados de Monterrey, sin embargo, algo lo frenó.

“Por ser menor de edad, debía tener una firma del consentimiento de mis papás, Mi papá pues lo pensó dos veces, me dijo, sabes qué, yo creo que nos aguantamos, porque tenía miedo que a lo mejor me fuera a pasar algo”.

Desde ahí, si bien el futbol no dejó su vida, su enfoque estuvo en otras cosas como la música siendo baterista y hoy con 35 años, trabajando en el Tecnológico de Monterrey como Project Manager y precisamente esto lo reconectó con el deporte al 100%.

“Se abrieron estas clases deportivas aquí para los colaboradores, me di de alta en la clase de futbol, y pues ahí realmente me di cuenta de que era algo que quería retomar y seguir haciendo”.

Una vez reconectado con el futbol, se dio a la búsqueda de la presencia del futbol de talla baja profesional y así dio con la Copa América de Talla Baja y de la Selección Mexicana, por lo que no dudó en buscar como llegar.

Y así, tras pláticas, visorias en Monterrey y después en Toluca, Ariel finalmente quedó como el único representante regio en esta selección.

Ahora, se prepara con el apoyo del INDE y Gobierno de Nuevo León, para viajar junto a su equipo a Uruguay del 20 al 30 de noviembre para poner el nombre de México en lo alto.



