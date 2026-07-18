Regina Tarín enfrentará a J.J. Aldrich en Noche UFC

Con apenas 21 años, Tarín se medirá con la actual número 15 de la categoría, por lo que una victoria podría acercarla rápidamente al ranking de UFC

La mexicana Regina Tarín tendrá una exigente prueba en su segunda presentación dentro del octágono cuando enfrente a la experimentada J.J. Aldrich el próximo 12 de septiembre, como parte de la cartelera de Noche UFC en Glendale, Arizona.

El combate se disputará en la división de peso mosca femenil y pondrá frente a frente a dos peleadoras zurdas que atraviesan momentos positivos, aunque con trayectorias muy distintas. Tarín llegará invicta con ocho triunfos, mientras que Aldrich cuenta con una marca de 15 victorias y siete derrotas.

Regina Tarín enfrentará a una rival clasificada

Con apenas 21 años, Tarín se medirá con la actual número 15 de la categoría, por lo que una victoria podría acercarla rápidamente al ranking de UFC. La estadounidense representa el desafío más experimentado de su joven carrera, debido a que ha disputado 17 combates dentro de la empresa.

La mexicana debutó en UFC el pasado 28 de febrero, cuando aceptó con tres días de anticipación enfrentar a Ernesta Kareckaitė en la Ciudad de México. Pese al corto aviso y al complicado proceso para alcanzar el peso, Tarín se impuso por decisión unánime, con tarjetas de 30-27, 30-27 y 29-28.

Durante aquella presentación conectó 114 golpes significativos y mantuvo una producción elevada durante los tres asaltos. Su actuación también fue reconocida como Pelea de la Noche, después de protagonizar un intercambio constante con la competidora lituana.

La mexicana tendrá mayor tiempo para preparar el combate

A diferencia de su debut, Tarín contará con varias semanas para trabajar en su preparación y realizar de forma gradual el descenso al límite de las 125 libras. La peleadora reveló que para su primera aparición tuvo que someterse a un ajuste físico extremo debido al poco tiempo disponible.

“Kill Bill” comenzó su carrera profesional en diciembre de 2023 y ha ganado seis de sus ocho combates antes del límite: cuatro por nocaut o nocaut técnico y dos por sumisión. Antes de incorporarse a UFC fue campeona de peso gallo de Budo Sento Championship y también compitió en Combate Global.

Tarín entrena con Bonebreakers MMA y forma parte del programa de desarrollo del UFC Performance Institute en México. Su estilo se caracteriza por la presión ofensiva, el volumen de golpeo y la capacidad para finalizar tanto de pie como sobre la lona.

J.J. Aldrich apuesta por la experiencia y las decisiones

Aldrich, de 33 años, presenta un perfil diferente. La estadounidense suele administrar la distancia y mantener un ritmo constante hasta llegar a las tarjetas. De sus 15 victorias profesionales, 12 fueron por decisión y tres por nocaut o nocaut técnico.

La integrante del peso mosca debutó en UFC en diciembre de 2016 y ha vencido a peleadoras como Polyana Viana, Gillian Robertson, Montana de la Rosa, Andrea Lee y Vanessa Demopoulos. También ha compartido el octágono con contendientes como Erin Blanchfield, Maycee Barber y Veronica Hardy.

Aldrich llegará con dos victorias consecutivas. En marzo de 2025 superó por decisión unánime a Andrea Lee y, en su presentación más reciente, derrotó de la misma manera a Jamey-Lyn Horth el pasado 18 de abril en Winnipeg.

El enfrentamiento pondrá a prueba la agresividad y juventud de Tarín ante la experiencia de una rival acostumbrada a disputar combates cerrados. Además de conservar su invicto, la mexicana buscará conseguir una victoria que la coloque entre las nuevas contendientes de la división de peso mosca.